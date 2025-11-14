音楽マッサージチェアの世界調査レポート：2031年には851百万米ドルに達する見込み
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「音楽マッサージチェア―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年11月14日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169679/music-massage-chair
【レポート概要】
音楽マッサージチェアの世界市場規模は、2024年に628百万米ドルと推定され、2031年までに851百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は5.2%と見込まれています。
音楽マッサージチェアは、体型に合わせたマッサージ機構と音響システムを融合させた家庭用・業務用リラクゼーション機器である。複数の振動モーター、エアバッグ、ローラー機構を搭載し、首・肩・腰・脚などの部位ごとに圧迫・揉み・叩き・ストレッチ機能を提供する。BluetoothやWiFi接続による音楽再生機能を組み合わせることで、リズムや周波数に応じたマッサージ体験を実現する。姿勢センサーやプログラム選択機能により個人に最適化された施術が可能で、快適性と安全性を両立。耐久性、消費電力、操作性、メンテナンスのしやすさが評価基準となり、ストレス緩和・睡眠改善・血行促進など健康支援効果も期待される。
1. 製品タイプ別市場分析：Full Body Massage Chair、 Half Body Massage Chair
音楽マッサージチェア市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Home、 Airport、 Train Station、 Physiotherapy Shop、 Other
各用途分野における音楽マッサージチェアの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Panasonic、 Komode、 Rest Lords、 Zhejiang Dotast Healthcare Equipment、 Fujiiryoki、 Guangdong Life Power Health、 Belov （Guangzhou） Intelligent Technology、 Osaki、 OSIM、 OGAWA、 Bhagyalaxmi Industries、 iRest Institute、 TEBO、 Yhomebaby、 YITAHOME、 Shanghai Rongtai Health Technology、 Inada、 Ningbo Aosen Fitness Equipment Technology
音楽マッサージチェア市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：音楽マッサージチェア市場の概要と成長見通し
音楽マッサージチェアの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の音楽マッサージチェア市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
