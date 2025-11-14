WiFiエアフライヤー市場、2025年に185百万米ドル、2031年に289百万米ドル到達へ
2025年11月14日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「WiFiエアフライヤー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、WiFiエアフライヤー市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界のWiFiエアフライヤー市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169675/wifi-air-fryer
1.WiFiエアフライヤー製品紹介
WiFiエアフライヤーは、熱風循環技術を用いて少量の油または無油で食品を揚げる調理家電であり、スマートフォンやタブレットを介して遠隔操作や調理プログラム管理が可能な次世代型調理機器である。温度管理、タイマー設定、料理レシピ連動、過熱防止などの機能をアプリ連携で実現し、調理精度と利便性を向上させる。従来の油調理に比べて油分摂取を抑えつつ、均一な加熱と食感保持を実現できる。内部は耐熱コーティング済みで清掃性も考慮され、電力効率の最適化や過熱防止機構、安全ロック機能も搭載される。健康志向・スマートライフ対応の家庭用キッチン家電として、利便性と安全性を両立する設計が評価される。
2.WiFiエアフライヤー市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界のWiFiエアフライヤー市場が約289百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.7%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約173百万米ドル、2025年には185百万米ドルに達する見通しです。
3.WiFiエアフライヤー市場区分
【製品別】With Visualization Window、 Without Visualization Window
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Offline Sales、 Online Sales
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Cosori、 Proscenic、 Ninja、 Philips、 Gourmia、 Aigostar、 Kyvol、 Mi、 Ultenic、 Crownful、 Midea、 Joyoung、 SEB、 LOCK&LOCK、 Kouch、 Bears Electric、 Royalstar、 Aux、 Instant Pot
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：WiFiエアフライヤーの製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）
