洗濯機スタンドの市場規模、2031年に132百万米ドルに達する見込み
2025年11月14日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「洗濯機スタンド―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、洗濯機スタンドの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.洗濯機スタンドとは
洗濯機スタンドは、家庭用および業務用の洗濯機を設置する際に安定性を確保し、振動・騒音の抑制や排水・清掃の利便性向上を目的とした支持台である。素材には耐荷重に優れたスチールやアルミニウム、樹脂製などが使用され、耐腐食性、防錆加工が施されることが多い。高さ調整機能やキャスター付き構造により、設置場所の柔軟性と掃除のしやすさを両立する設計が求められる。特にドラム式洗濯機の振動や運転音対策として、床面との接触面積や防振ゴムの配置が重要であり、安全性と耐久性のバランスが製品評価基準となる。狭小スペースへの設置、洗濯機下収納の有効活用にも寄与し、家庭内の快適性向上に貢献する。
2.洗濯機スタンド市場規模と成長率
洗濯機スタンドの世界市場は、2024年に約106百万米ドルと推定されており、2025年には110百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2%で成長し、2031年には約132百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.洗濯機スタンド市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Adjustable Stands、 Fixed Stands
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Offline Sales、 Online Sales
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Smart Shelte、 BSH、 Bedford、 Squareon、 Electrolux、 Perfect Moulder、 Karimi Sales & Service、 IFB、 Spacecare、 Midea、 Yeebaili、 FNDILI、 duonaiwu、 Rumus、 Panasonic、 Whirlpool、 OLX、 Daraz
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における洗濯機スタンド市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169673/washing-machine-stand
