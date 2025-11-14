¥ß¥É¥ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÃ»Ç¼´ü¤Ç¼Â¸½¡ªDLE¤¬ ¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥á¡×Âè£²ÃÆ¡Ø¾®£³¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦CCO ¾®ÌîÎ¼¡¢°Ê²¼¡ÖDLE¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥á¡×»ö¶È¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø¾®£³¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥á¡×»ö¶È¤È¤Ï
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤äÇÛ¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿30Ê¬¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥·¥êー¥º¡Ê£±¥¯ー¥ë¡¢Á´12ÏÃ¡Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤ÎÎÎ°è¤È¤·¤Æ¡¢DLE¤ÎAdobe Animate¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¥ß¥É¥ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ÄÌ¾ï¤Î2D¥¢¥Ë¥á²ñ¼Ò¤è¤ê¤âÄã¥³¥¹¥È³î¤ÄÃ»´ü´Ö¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äºÙ¤ä¤«¤Êºî²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¡¦±éµ»¡¦¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÂÎ²¹¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç´ë²è¤«¤é¸ø³«¤Þ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëDLE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î²ÝÂê¤È¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥á
¶áÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦Åª³è¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª³Æ¼Ò¤ÎÀ©ºî¾õ¶·¤ÏÉ¯Ç÷¤·¡¢ºòº£¤Ç¤ÏºîÉÊ¤Î´°À®¤¬4～5Ç¯Àè¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¡¢DLE¤ÏÅö»ö¶È¤¬¡¢IP¥Û¥ë¥Àー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¢À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Î¾åµÌäÂê¤Î²ò·èºö¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤«¤é¥íー¥ó¥Á¤Þ¤Ç¿ôÇ¯Àè¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ê¤É¤ÎIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤¬½Ü¤Î¤¦¤Á¤ËÀ©ºî¡¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù³ÎÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Åö»ö¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥áÅ¸³«ºîÉÊ¡¡Âè1ÃÆ¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù
Åö»ö¶È¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êBSÄ«Æü¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÍ¸¶ÍÎ°ìÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´¤Ã¤¿DLE¤ÎºîÉ÷¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂç¤¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈTVer¤Î¥¢¥Ë¥á¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬YouTubeÇÛ¿®¤Ç750Ëü²óºÆÀ¸(¢¨2025Ç¯11·î14Æü»þÅÀ)¤òÆÍÇË¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²èÇÛ¿®¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤¬100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÊÑÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥áÅ¸³«ºîÉÊ¡¡Âè£²ÃÆ¡Ø¾®£³¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù
Åö»ö¶È¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯½Õ¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡Ö¾¯Ç¯¥¢¥·¥Ù¡×Â³ÊÔ¥·¥êー¥º¡Ø¾®£³¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®£³¥¢¥·¥Ù¡Ù¤ÏDLE¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤Î·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¹²¼ºîÉÊÆÃÍ¤Î¡È¼Ò²ñ¤ò¤Á¤¯¤ê¤È»É¤¹¡É¥æー¥â¥¢¤¬¸÷¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥·¥Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¼«Á³¤Ê»ÅÁð¤ä¡¢»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤Æ°¤¤Ê¤É¡¢DLE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÉ½¸½¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆ°¤¤Î²Ä°¦¤µ¤ÏÃ´ÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÀ©ºî¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºîÉÊ³µÍ×
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://qq-gomachan.com
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡¡¡¡ ¡§https://x.com/qq_gomachan
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°YouTube¡§
https://www.youtube.com/@QQgomachan
¡ÔSTAFF¡Õ
¸¶ºî¡§¿¹²¼ÍµÈþ¡Ö¾®£³¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡ÖÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
´ÆÆÄ¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÏÆ¸÷ÂÀÏº
²»³Ú¡§¾¾Ìî¶³Ê¿
²»¶Á´ÆÆÄ¡§·¬¸¶°ìµ±
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Â¼»³çýÍ¥
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¿ûÌî¤¢¤æ¤ß
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー
À½ºî¡§¾®£³¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)M¡¦O¡¿F¡¦D¡¦TX
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー¤È¤Ï
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3686¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦CCO ¾®ÌîÎ¼
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®3-3-4 KDX ¹íÄ®¥Ó¥ë£·³¬
ÁÏÎ©Æü¡§2001Ç¯12·î27Æü
HP¡§https://www.dle.jp/jp/
ÈëÌ©·ë¼Ò Âë¤ÎÄÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë IP¡ÊÃøºî¸¢Åù¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¡Ë¤Î´ë²è³«È¯¤ä¥¢¥Ë¥á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»ö¶È¤ò¼´¤Ë2014 Ç¯¤ËÅì¾Ú¤Ë¾å¾ì¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÈK-POP¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸IP¤ÎAI Vtuber²½¤äAI¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³«Àß¤Ê¤É¡¢AI¤ÈIP¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢»ö¶È¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£