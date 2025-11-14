VPJ、売上アップ・業務効率化・DX推進を支援するソリューション・サービスを一堂に集めるイベント「営業・マーケ DXPO東京′25【秋】」に出展
DAMを中核に企業の事業活動において多様化する各種媒体（Web、EC、SNS、カタログ、映像、出版）そしてコンテンツの制作・管理・配信を支援するDXソリューションを提供する株式会社ビジュアル・プロセシング・ジャパン（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長三村 博明、以下VPJ）は、2025年11月27日（木）から11月28日（金）まで有明GYM-EX（ジメックス）で開催される、売上アップ・業務効率化・DX推進を支援するソリューション・サービスを一堂に集めるイベント「営業・マーケ DXPO東京’25【秋】」へ出展します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333973&id=bodyimage1】
■ イベントについて
営業・マーケDXPOは、企業の売上アップ・業務効率化・DX推進を支援するソリューション・サービスを一堂に集めた”BtoB商談展示会”です。
あらゆる企業の営業・マーケティング・宣伝・販促部門の責任者。担当者が、自社課題解決のため、多数来場します。
■ VPJ、イベント出展概要
本イベントでVPJは、広告・宣伝・販促・マーケティング活動における生産性向上とブランディング強化を実現するDXソリューションを紹介します。 「Web・EC・動画・SNS・Print媒体に向けた”制作＆管理＆配信支援”ソリューション」をテーマに、デジタルアセット管理（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」の最新機能を紹介します。流通、製造、不動産、建設、金融、サービス、映像制作など、幅広い業界で高い評価を上げています。
会場では、導入事例も交えて詳しくご紹介させていただきます。会場でお待たせすることなく、デモを体験していただけるように、あらかじめ来場日時ご予約もお受けしています。
＜製品紹介セミナー＞
AI時代のマーケティングDX戦略 ― DAM・PIMがもたらす変革と成功への道
セミナー開催日時：11月27日（木）15:00～15:30
11月27日（木）には、AI時代のマーケティングDX戦略をテーマとした製品紹介セミナーを開催いたします。 AIが注目を集める今、マーケティングDXを実現するには「正確な情報」と「整理されたコンテンツ」を活用できる基盤が欠かせません。本セミナーでは「AI時代のマーケティングDX戦略」をテーマに、AIの力を引き出す情報基盤としてのDAM・PIMを紹介。スピーディかつ正確なマーケティング施策を支援します。
本イベントにおけるVPJの出展内容については、以下のイベント案内サイトをご確認ください。
イベント案内サイト
https://www.vpj.co.jp/news/detail.html?id=118
■ 開催概要
展示会名：第2回 営業・マーケDXPO 東京'25【秋】
開催日程：2025年11月27日（木）～28日（金）
主催：ブティックス株式会社
会場：有明GYM-EX（ジメックス）
VPJブース：2-7
参加費：事前登録制 （無料）
参加方法：以下のページよりご来場登録ください。
https://dxpo.jp/u/fox/tokyo25-2/user/entry
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
