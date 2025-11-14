家具から照明へ：Tribesigns、総合ホーム照明ラインを発表





ニューヨーク、2025年11月14日 /PRNewswire/ -- 世界的に著名な家具メーカー兼小売業者であるTribesignsは、ユーザーの多層的なライフスタイルと機能的ニーズに応える新製品ラインである照明シリーズの発売を発表します。

Tribesigns照明シリーズのデビューは、長年にわたる研究開発の集大成となります。ユーザー中心の哲学と厳格な品質基準に基づき、Tribesignsは機能性とデザイン美学を調和させた包括的かつ多様な照明製品群を創出しました。ブランド初の照明ラインナップとなる本製品群は、実用性と情緒的ニーズの両方を満たしつつ、日常生活を豊かに彩るよう細部まで配慮して設計されています。



Tribesigns Launched Lighting Series



Tribesignsの新たな照明コレクションは、天井埋め込み型照明、シャンデリア、ペンダント・ライト、フロア・ランプ、化粧鏡用照明、壁灯、シーリング・ファン、屋外用壁灯など、豊富で多様な品揃えが特徴です。これらのデザインが一体となり、春の陽光を思わせる温かく優しい光で、住まいの隅々まで優しく照らし出します。

「私たちの新しい照明製品は、リビング・ルーム、寝室、キッチン、ダイニング・ルーム、バスルーム、書斎など、あらゆる家庭空間に適しています」と、TribesignsのCEOであるPeter Wang氏は述べています。「実用性とデザイン美学を完璧に融合させており、基本的な照明ニーズを満たすだけでなく、空間の視覚的再構築、気分や状態の調整、個人のスタイル表現など、ユーザーの心の奥底にある感情的なニーズにも応えます。Tribesignsの家具シリーズと同様に、私たちの照明製品のほとんどは独自にデザインされており、市場では他に見つかりません。」

新シリーズのキャッチ・コピー「人生のための照明デザイン（Lighting Designed for Life）」のもと、Tribesignsは実用性と美学を融合させた高品質な照明を提供し、日常生活の質を向上させるという姿勢を改めて表明しています。

Tribesignsの照明シリーズは、同社の既存の家庭用・オフィス用家具製品群に戦略的に追加されたラインナップです。幅広いユーザー層に温かく快適な住空間体験を提供するという創業時の理念は揺るぎなく、この理念は今後も継続的な取り組みの指針であり続けます。

Tribesigns照明シリーズの詳細については、以下をご覧ください。

公式ウェブサイト：

https://tribesigns.com/pages/lighting

Amazon Store：

https://www.amazon.com/stores/page/89863E9F-B80B-4A3A-9B90-E7AB9DEE24F5

Tribesignsについて

Tribesignsは、世界有数の家具デザイン兼製造会社です。「人生のためにデザインする（Designed For Life）」というスローガンを掲げる同社の哲学の中心にあるのは、個人のライフスタイルの多様性、そして自然に優しい選択肢を受け入れることの重要性です。

Tribesignsは、その独特で優雅な家具デザインで広く認知されています。最新モデルの多くは同ブランド限定品であり、個性、職人技、そして時代を超えたスタイルを兼ね備えたユニークな作品を提供しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com