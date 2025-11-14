【初・展示開始】COFO Chair Pro 2がオフィスコムショールーム4店舗にて初の展示販売開始

株式会社COFO

理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（東京都千代田区、代表取締役社長：江沢 弘輝）は、お客様の「簡単に最安で最速のかっこいい空間づくり」を実現するオフィスコム株式会社と提携し、秋葉原・名古屋・広島・博多のオフィスコム ショールームにて「COFO Chair Pro 2」の展示と販売を開始いたしました。国内では初となる、「COFO Chair Pro 2」の展示が開始となります。

＊展示製品やカラーは各店舗により異なります。

■COFO Chair Pro 2について

「COFO Chair Pro 2」は、リラクゼーションブランドCOFOの最新作チェアで、高いカスタマイズ性を最大の売りにMakuakeでは2億円を超える先行予約を獲得。累計11万台の出荷台数を誇る、COFO Chairシリーズの新作として、一般販売開始後も個人のお客様に限らず、法人のお客様にもご好評をいただいているモデル。

◼️その他のデスク展示スペースについて

※画像よりデザインが一部変更となっております。

＜主なデスク展示店舗＞

※敬称略、50音順

・オフィスコム ショールーム

・ONthe UMEDA

※COFO Chairを含む、展示箇所は下記公式サイトに記載がございます。

https://cofo.jp/pages/shoplist_new

◼️オフィスコム ショールーム店舗情報

・「オフィスコム秋葉原ショールーム(https://www.officecom.co.jp/showroom/akihabara.html)」概要

所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12 山萬ビル1F

アクセス ： JR「神田駅」北口より徒歩5分

電話：0120-535-565

定休日： 土日祝休業

・「オフィスコム名古屋ショールーム(https://www.officecom.co.jp/showroom/nagoya.html)」概要

所在地 ：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-23-17 名駅フォレストビル1F

アクセス ：JR「名古屋駅」より徒歩13分

電話：0120-535-778

定休日 ： 土日祝休業

・「オフィスコム広島ライブショールーム(https://www.officecom.co.jp/showroom/hiroshima.html)」概要 所在地：〒730-0041 広島県広島市中区小町3-25 三共広島ビル7F

アクセス ：「中電前」 駅徒歩2分

電話：0120-535-282

定休日： 土日祝休業

・「オフィスコム福岡・博多ショールーム(https://www.officecom.co.jp/showroom/hakata.html)」概要 所在地：〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代2-21-13 2・3・3博多IIビル1F

アクセス：地下鉄箱崎線「千代県庁口駅」1番出口より徒歩1分

電話：0120-535-445

定休日： 土日祝休業

オフィスコムショールームお問い合せ先

メール：https://www.officecom.co.jp/mail/mail.html(https://www.officecom.co.jp/mail/mail.html)

◼️COFOについて

COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*自社調べ、2025年10月31日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国にて国際デザイン賞を受賞。

■会社概要

社名：株式会社COFO公式ホームページ：https://cofo.jp/(https://cofo.jp/)

設立：2019年3月代表者：江沢 弘輝

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F

事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売