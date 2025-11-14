【gelato pique cafe】いちごの帽子をかぶったベアサンタがクレープに！濃厚チーズやオリジナルキャラメルなど冬の味わいを詰め込んだピケカフェホリデー限定メニュー

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：近藤広幸、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、やさしい甘さに心まで温まるホリデー期間限定フェア”Merry Bear HOLIDAY”を11月27日(木)～12月25日(木) に提供いたします。また表参道ヒルズ店では11月20日(木)より先行発売を実施いたします。

雪の舞うクリスマスに、いちごの帽子をかぶったベアサンタがピケカフェにやってきました。

ふんわりと香る濃厚チーズやキャラメル、紅茶の香りに包まれながら、

ジャージーミルク味など３種のジェラートを重ねた上に、まるでクリスマスツリーのようなホイップがトッピングされたサンデー、キャラメルエスプーマでトナカイに見立てたあたたかなティーラテが、心までそっと温めてくれます。

見た目も味わいも愛らしい、ホリデー期間限定の特別なフェア”Merry Bear HOLIDAY”

ピケカフェが贈る、心ときめくホリデーシーズンをお楽しみください。

（画像右）Merry Bear クリームチーズとベリーのクレープ

\1,480

ジャージー牛乳を使用した濃厚なミルクジェラートの顔に、いちごの帽子をかぶったピケベアがのった、ホリデーシーズンクレープが登場。クレープの中には、北海道産マスカルポーネとクリームチーズを使用したコク深いチーズクリームと、ブリュレムース。さらに香ばしい全粒粉クッキークランブルの食感と、甘酸っぱいベリーソースを重ねました。

見た目も味わいも、心温まるクリスマスらしさを詰め込んだ特別な一品です。

（画像左）Merry Bearアールグレイと洋梨のクレープ

\1,480

ほんのり香ばしいピケカフェオリジナルキャラメルとチョコレートの味わいが重なったキャラメルショコラ味のジェラートで、愛らしいピケベアが主役のクレープ。いちごの帽子をちょこんと添えました。クレープの中には、アールグレイの香りが豊かに広がる紅茶クリームと、洋梨のコンポート、表面をキャラメリゼしたブリュレムースを重ね、香ばしい全粒粉クッキークランブルをアクセントに。

やさしい甘さと香りがふんわりと広がる、大人のための贅沢なホリデークレープです。

Merry Bearツリーサンデー

\980

ジャージーミルクジェラート・いちごマーブルジェラート・キャラメルショコラジェラートの3種を贅沢に重ねた、限定感あふれるクリスマスサンデー。キャラメルショコラジェラートにはチョコチップでベアの顔を描き、ほんのりビターな味わいに。トップにはピスタチオホイップで作ったツリーを飾り、華やかなホリデームードを演出しました。

ミルクのやさしいコク、いちごの甘酸っぱさ、キャラメルショコラの濃厚な香ばしさが織りなすホリデーサンデーです。

Merry ブレンドティーラテ

\890

アールグレイティーとほうじ茶をベースに、ラズベリーのほのかな香りをまとわせた香り豊かなブレンドティー。仕上げにふんわりとキャラメルエスプーマをのせ、プレッツェルをトッピングして可愛らしいトナカイに仕立てました。

芳ばしさと甘み、そしてラズベリーのやさしい酸味が溶け合う、心まであたたまるホリデーシーズン限定のティーラテです。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

■販売期間：表参道ヒルズ店のみ2025年11月20日(木)～2025年12月25日(木)

その他店舗2025年11月27日(木)～2025年12月25日(木)

■販売店舗：ジェラート ピケ カフェ全店

≪gelato pique cafe≫

・玉川高島屋S・C店

・表参道ヒルズ店

・ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

・神戸三田プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 大阪門真店

・松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

・沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 木更津店

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

・三井アウトレットパーク 仙台港店

・酒々井プレミアム・アウトレット店

・土岐プレミアム・アウトレット店

・鳥栖プレミアム・アウトレット店

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

ホームページ(https://pique-cafe.com/) Instagram(https://www.instagram.com/gelato_pique_cafe/) オンラインストア(https://usagi-online.com/brand/gelatopiquecafe/)

株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/