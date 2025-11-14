ノーベル賞って受賞するまで20年～30年もかかってしまうんです。すでに発明され、製品化されていたとしても。

朝日放送ラジオ株式会社

◆ABCラジオ『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

2025年11月15日（土） / 11月22日（土）9:30～10:00 ２週連続ゲスト：元村有希子（科学ジャーナリスト）

ABCアナウンサー浦川泰幸がパーソナリティを務める『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』は、毎日新聞社を昨年退職し、同志社大学生命医科学部で特別客員教授として、

科学と社会をつなぐジャーナリスト、元村有希子さんをゲストにお迎えします。

事件や事故、裁判などを取材してきた元村さんが、

「一生かかわるとは思っていなかった」という科学の分野の記者に配属されるも、

研究の世界の奥深さに魅了されていきます。

先日ダブル受賞の快挙となったノーベル賞の研究を分かりやすく解説。

同時に基礎研究への支援の課題にも言及します。どうぞ、ご期待ください。

■番組概要■

◇タイトル 『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

◇放送日時： 毎週土曜 9：30～10：00

◇出演者： 浦川泰幸（ABCアナウンサー）、仲みゆき

◇番組URL： https://abcradio.asahi.co.jp/plus/