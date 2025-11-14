ノーベル賞って受賞するまで20年～30年もかかってしまうんです。すでに発明され、製品化されていたとしても。
朝日放送ラジオ株式会社
ABCアナウンサー浦川泰幸がパーソナリティを務める『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』は、毎日新聞社を昨年退職し、同志社大学生命医科学部で特別客員教授として、
◆ABCラジオ『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』
2025年11月15日（土） / 11月22日（土）9:30～10:00 ２週連続ゲスト：元村有希子（科学ジャーナリスト）
ABCアナウンサー浦川泰幸がパーソナリティを務める『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』は、毎日新聞社を昨年退職し、同志社大学生命医科学部で特別客員教授として、
科学と社会をつなぐジャーナリスト、元村有希子さんをゲストにお迎えします。
事件や事故、裁判などを取材してきた元村さんが、
「一生かかわるとは思っていなかった」という科学の分野の記者に配属されるも、
研究の世界の奥深さに魅了されていきます。
先日ダブル受賞の快挙となったノーベル賞の研究を分かりやすく解説。
同時に基礎研究への支援の課題にも言及します。どうぞ、ご期待ください。
■番組概要■
◇タイトル 『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』
◇放送日時： 毎週土曜 9：30～10：00
◇出演者： 浦川泰幸（ABCアナウンサー）、仲みゆき
◇番組URL： https://abcradio.asahi.co.jp/plus/