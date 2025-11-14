2026-2027年版「コクヨ総合カタログ（ファニチャー編）」を発刊

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、2026-2027年版「コクヨ総合カタログ（ファニチャー編）」を12月上旬に発刊します。

2026-2027年版「コクヨ総合カタログ（ファニチャー編）」の表紙

「コクヨ総合カタログ」は、コクヨグループの取扱商品（カスタマイズ商品を除く）を掲載するカタログで、毎年全国の法人顧客および販売店に配布しています。なお、同カタログのデジタルカタログ版は、コクヨグループのホームページ（*1）および無料アプリ「iCata（アイカタ）」（*2）で、11月14日に先行公開します。

弊社では、昨今のユーザーのリサーチ行動や購買行動の変化を踏まえ、商品情報の提供方法を、従来の総合カタログから、データベース型の新たなコンテンツ「ウェブカタログ」に移行することにしました。これに伴い、コクヨ総合カタログは紙カタログおよびそのデジタル版ともに「2026-2027年版」を最終号とします。「ウェブカタログ」は情報提供の即時性とユーザーの利便性の向上を目指して制作を進めており、2026年度中の公開を予定しております。詳細につきましては、決まり次第ご案内します。

（*1）URL：https://kokuyo.jp/fcata/

（*2）TOPPAN株式会社が提供する、スマートフォンやタブレットでカタログを閲覧できる無料アプリ

発行日 ： 2025年12月上旬

発行部数： 14万部

