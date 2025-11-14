4枚のプリントを同時にセットできる紙製フォトフレーム「Vカットペーパースタンド 差込式 4面」発売

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は写真の差替えが簡単な“差込式”を採用した紙製フォトフレーム「Vカットペーパースタンド 差込式 4面」を全国で2025年11月下旬より順次発売します。

写真を簡単に差替えできる“差込式”を採用

本製品はサイドのスリット（差込口）から写真と保護シートを出し入れできる“差込式”を採用しています。

台紙を両面テープで接着し、写真を固定する“両面テープ式”に比べ、写真を簡単に差替えることができます。季節や記念日などにあわせ、飾る写真を差替えて繰り返しご使用いただけます。

4枚のプリントを同時にセット！多枚数を一緒に飾れるフレーム

Lサイズ２枚、ましかくサイズ2枚を一つにまとめて飾れる紙製のフォトフレームです。フレーム内周部の断面を斜めにカットする「Vカット」加工と、高級感のあるエンボス加工を施したフレームにより写真を際立たせます。薄くて軽量なので飾る場所を選びません。スタンド、吊り下げ兼用タイプです。

製品特徴

製品詳細

- Lサイズ（89×127mm）・ましかくサイズ（89×89mm）の写真に対応- 写真の出し入れが簡単な“差込式”を採用- フレーム内周部の断面を斜めにカットした「Vカット」加工で写真をくっきり- 卓上・壁掛け両方に対応したスタンド・吊り下げ穴付- 写真をほこり等から保護する透明保護シート付[表: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/185_1_ab410fa594853a76fcc36ee5adfde9fb.jpg?v=202511140129 ]

※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです

ナカバヤシ株式会社

1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。



https://www.nakabayashi.co.jp