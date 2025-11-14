旬の蟹と冬の味覚を堪能！忘年会にもぴったりの『贅沢！蟹づくし鍋コース』登場【北海道海鮮 にほんいち 福島店】

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区、代表取締役：河村 則夫）が運営する『北海道海鮮 にほんいち 福島店』では、2025年11月17日(月)より、冬季限定の「贅沢！蟹づくし鍋コース」（税込10,000円）の提供を開始いたします。冬の味覚の女王・ずわい蟹を主役に、旬の海の幸を詰め込んだこの時期だけの特別コースです。

コースの主役は、身の甘みと旨みが凝縮されたずわい蟹。焼き霜造りや天ぷら、バター焼き、そして鍋と、それぞれの調理法が蟹の持つ繊細な味わいを引き立てます。

なかでも「蟹すき鍋」は、蟹の出汁をたっぷり使った特製スープが決め手。ひと口すれば、濃厚な旨みの中にやさしい甘みが広がり、思わず箸が止まらなくなる味わいです。〆は、旨みが染み込んだスープで作る雑炊で、最後のひと口まで旨みをご堪能いただけます。

ご予約はこちら :https://www.hotpepper.jp/strJ001152631/course_cnod40/【冬季限定】贅沢！蟹づくし鍋コース 概要

提供期間： 2025年11月17日(月)～2026年2月28日(土)

価格： おひとり様 10,000円(税込)

内容：

◆ずわい蟹の焼き霜造り

◆漁港直送刺身 本日の3点盛り

◆厚岸産ブランド『生』牡蠣

◆ボイル蟹

◆蟹バター焼き

◆大人気「蟹すき鍋」

◆蟹の天ぷら

◆かに屋さんが造った蟹クリームコロッケ

◆名物「かにぶっかけ出し巻き玉子」

◆〆の雑炊

※仕入れ状況により、コース内容が変更となる場合がございます。

※前日までの完全予約制、3名様よりご予約を承ります。

【店舗情報】店舗情報北海道海鮮 にほんいち 福島店

■所在地：大阪府大阪市福島区福島5-11-2

■電話番号：06-6455-6100

■営業時間：17:00～24:00(L.O.23:30) 日曜営業

■定休日：不定休

■MAP：https://maps.app.goo.gl/F1pCZN18KTjRX3za9

■公式Instagram：https://www.instagram.com/nihonichifukushima/

店舗コンセプト：あたたかみある空間で味わう“北海道の恵み”

『北海道海鮮 にほんいち 福島店』は、

木のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気の中で、

北海道直送の新鮮な海鮮を心ゆくまで楽しめるお店です。

少人数から団体まで利用できる広々とした空間を備え、

仕事帰りの食事や宴会、大切な方とのお集まりにもぴったり。

素材の美味しさを活かした料理とともに、心も温まるひとときをお届けします。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社Ｎ・Ｉ 会社概要〉

■会社名：株式会社Ｎ・Ｉ

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I 広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928