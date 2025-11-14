株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下： AWS ）の AWS プレミアティアサービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、クラウドストライク社とパートナーシップ契約を締結し、AWS Marketplace（※1）Channel Partner Private Offer（CPPO）（※2）を通じて「CrowdStrike Falcon(R) プラットフォーム」の各種ライセンス製品の販売を開始したことをお知らせいたします。

Falcon プラットフォームは、業界をリードする AI を活用した保護を採用しており、現代のサイバー攻撃に対する防御を強化できます。

本パートナーシップにより、お客様はサーバーワークスから Falcon プラットフォームを直接購入し、既存の AWS 環境内でコストをシームレスに管理できるようになります。

AWSの主要なクラウドインテグレーターとして、サーバーワークスは深いAWSの専門知識とクラウドストライク社の統合セキュリティプラットフォームを組み合わせ、お客様がセキュリティ運用を最新化し、脅威への対応を迅速化できるよう支援します。CPPOを通じて、Falconプラットフォームの調達と導入を簡素化し、保護と運用効率を高いレベルで両立させます。

※1 AWSパートナーが提供するソフトウェア製品を調達・導入できるデジタルストアフロント

※2 AWS Marketplace上でパートナー企業を通じた特別価格・条件での提供を可能にするオファー

統合プラットフォームとして提供されるCrowdStrike Falconは、単一の軽量エージェントからエンドポイント、クラウド、アイデンティティ、データにわたり、リアルタイムでAIネイティブな保護を提供します。クラウド上で構築されAIを活用したFalconは、コードからクラウドまでの可視性を提供し、リスクの優先順位づけを支援し、侵害を阻止するための迅速な検知と対応を可能にします。

■各代表コメント

クラウドストライク アジア太平洋・日本地域チャネル＆アライアンス担当

バイス・プレジデント ジョン・フォックス

サーバーワークスとのパートナーシップにより、AWS Marketplace CPPOを通じてより多くのお客様にCrowdStrike Falconプラットフォームをご利用いただけるようになったことを嬉しく思います。サーバーワークスのAWSに関する専門知識と日本におけるプレゼンスは、より多くのお客様が侵害を阻止するために必要なAIを活用した保護を導入する助けとなるでしょう。

株式会社サーバーワークス 代表取締役社長 大石 良

この度のクラウドストライク社とのパートナー契約の締結は、クラウドを活用するお客様のIT環境を、巧妙化するサイバー攻撃から守るために不可欠なものです。AWSのプロフェッショナル集団である当社が、エンドポイントからクラウド環境に跨がるセキュリティサービスを提供することで、お客様が安心してビジネス成長に専念できる環境づくりに貢献いたします。

今後、サーバーワークスはクラウドストライク社及び協業パートナーと連携しながら、多様化・高度化するお客様のニーズに対応する総合的なセキュリティソリューションを提供してまいります。

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援している AWS 専業のクラウドインテグレーターです。

2025年8月末現在、1,480社、27,100プロジェクトを超える AWS 導入実績を誇っており、2014年11月より AWS パートナーネットワーク（ APN ）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、 AWS 事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

