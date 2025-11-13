2017年より韓国でK-POPアイドルとして活動をスタートし、現在はKENTA SANGGYUNのメンバーKENTAとして、アートプロジェクトMADE in KENTAのアーティストとして、日本・韓国を中心にさまざまな活動を続けてきたKENTA(高田健太)。そんなKENTAが、2026年1月31日に初めてコラボレーションライブ「THE COLOR - KENTA Collaboration Live」をTIAT SKY HALLで開催することが決定し、KENTAからのメッセージ動画が到着しました！

https://youtu.be/h0jm-lV0aN8





THE COLOR - KENTA Collaboration Live





KENTAとゲストのコラボレーションを通じて、さまざまな音楽とステージを届けることをコンセプトにした「THE COLOR - KENTA Collaboration Live」の記念すべき初ゲストには、KENTAそしてSANGGYUNと同様に韓国のオーディション番組「PRODUCE101 シーズン2」に参加し、番組終了後ファンの熱い思いから生まれた期間限定グループJBJ(ジェイビージェイ)のメンバーとして、2017年10月から7ヶ月間にわたり活動を共にしたROH TAEHYUN(ノ・テヒョン)の出演が決定。

ROH TAEHYUNが2025年7月に発売したDIGITAL SINGLE「Dummy Dummy」に、KENTAはもちろんJBJメンバーがフューチャリングで参加するなど、これまでもさまざまな経験を積んできたKENTAとROH TAEHYUNがソロアーティスト同士として再会し、「THE COLOR - KENTA Collaboration Live」でどんな姿を見せてくれるのか。ぜひ会場で直接ご確認ください！









【公演概要】

公演名 ：THE COLOR - KENTA Collaboration Live

公演日時：2026年1月31日(土) 1部 13:30開演／2部 17:30開演

会場 ：TIAT SKY HALL(羽田空港第3旅客ターミナル直結)

チケット：全席指定 9,900円(税込)

出演 ：KENTA、ROH TAEHYUN

主催 ：side up／株式会社CuCon

企画 ：合同会社MIDUMU









【チケット販売スケジュール】

オフィシャル先行販売： 2025年11月14日(金)18:00～2025年11月24日(月)23:59

https://r-t.jp/kenta

プレガイド先行販売 ： 2025年11月28日(金)18:00～2025年12月8日(月)23:59

一般チケット販売 ： 2025年12月17日(水)18:00









■KENTA プロフィール

1995.01.10生まれ／群馬県出身

2017年 韓国の人気オーディション番組＜PRODUCE101 シーズン2＞に出演し、101名の参加者の中、たった1人の日本人であったにもかかわらず最終24位という結果を残す。番組終了後にファンの熱い要望を受け、同番組に出演した6名によるプロジェクトグループJBJのメンバーとしてデビューし、2017年10月から2018年4月までの7ヶ月の間活動。2018年10月からは、JBJのメンバーだったキム・サンギュンとデュオを結成し、日韓デュオKENTA SANGGYUNとして活動。2021年からはアートプロジェクト「MADE in KENTA」をスタートし、2024年1月には初の書籍「日本人が韓国に渡ってK-POPアイドルになった話。」をKADOKAWAより出版した。2025年5月からはSANGGYUNが兵役中のため、ソロ活動中。





KENTA





■ROH TAEHYUNプロフィール

1993.10.15生まれ

2014年にHOT SHOTのメンバーとしてデビュー後、2017年 韓国の人気オーディション番組＜PRODUCE101 シーズン2＞に出演。番組終了後にファンの熱い要望を受け、同番組に出演した6名によるプロジェクトグループJBJのリーダーとして再デビューし、2017年10月から2018年4月までの7ヶ月の間活動した。2018年8月からソロ活動をスタートさせると、2019年にはミュージカル、2022年には期間限定ダンスクルーチームMBITIOUSのメンバーとしても活動するなど、歌手、ミュージカル俳優、ダンサーとして多方面に渡り活躍を続けている。





ROH TAEHYUN