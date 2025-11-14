AI MQL、金融システムの信頼性を再定義する「階層型マルチAIコンセンサス・システム」に関するコア技術群の特許出願を決定
※「新規性喪失の例外」（特許法第30条）規定により、当資料を公開いたします。
～専門分業型AIと動的自己最適化により、説明可能かつ堅牢な意思決定基盤を構築。金融AIの「ブラックボックス問題」を解消し、次世代のRegTechをリード～
MetaTrader（MT4/MT5）とAI（人工知能）の融合を専門とし、金融コンプライアンス（RegTech）領域における先進的なソリューション開発を手掛けるAI MQL合同会社（本社：東京都港区、以下「当社」）は、本日、金融取引システムや高度なリスク管理システムの中核技術となる「階層型マルチAIコンセンサス・システム」に関連する一連の特許の出願を決定したことを発表いたします。
今回出願を決定した特許ポートフォリオは、複数のAIエージェントが専門的に協調し、システム自身が過去の実績から学習して精度を自動的に最適化する独自のフレームワークに関するものです。これにより、複雑化するグローバル金融市場において、AIによる高度な分析能力と、規制当局が求める高い説明責任（XAI: Explainable AI）およびシステムの堅牢性を両立させることが可能となります。
■ 背景：金融AIにおける「精度」と「説明責任」の課題
近年、金融業界、特にプロップトレーディングファームや証券会社においては、市場分析、リスク管理、不正検知のためにAIの活用が急速に進んでいます。しかし、従来のAIモデルは以下のような構造的な課題を抱えていました。
単一モデルの限界と適応性の欠如： 複雑で変化の激しい市場環境に対し、単一のAIモデルでは多角的な分析が困難であり、市場の変化に動的に適応する仕組みが不足していました。
ブラックボックス問題： AIの判断プロセスが不透明であり、なぜ特定の判断が下されたのかを説明することが困難でした。これは、コンプライアンス上の大きなリスク要因となっていました。
リスク管理との分断： AIによる分析（シグナル生成）と、それに基づくリスク管理（パラメータ設定）が分断されており、分析結果の「質」に応じた柔軟なリスクコントロールが実現できていませんでした。
■ 出願予定特許技術の概要と4つの革新的要素
当社が特許出願を決定した「階層型マルチAIコンセンサス・システム」は、これらの課題を解決するために設計された、独自のアーキテクチャと自己学習メカニズムを備えた統合システムです。本特許は、システム全体を保護する「基本特許」と、個別の革新的なプロセスを保護する複数の「方法特許」から構成される予定です。中核をなす技術的特徴は以下の4点です。
1. 専門分業と階層的検証プロセス（アーキテクチャ）
単に複数のAIを利用するのではなく、各AIエージェントに「定量的分析」「論理的整合性検証」「センチメント分析」といった異なる専門的役割を与え、並列で分析させます。さらに、その結果を「初期スクリーニング」「専門家分析」「最終検証」という3段階の階層的なワークフローで処理します。これにより、多角的な視点からの分析と、厳格な検証を同時に実現します。
2. 実績に基づく動的自己最適化ループ（学習・適応）
システムは静的に動作するのではなく、過去の分析実績と実際の結果（約定履歴等）を継続的に照合します。独自の評価指標（複合スコア）を用いて、各AIエージェントの「信頼度（ウェイト）」を動的に計算し、パフォーマンスの高いAIの影響力を自動的に高めます。この自己学習プロセスには平滑化技術（EMA等）が組み込まれており、直近のノイズに過剰反応することなく、安定的にシステム全体の精度を最適化します。
