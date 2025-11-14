【2年連続受賞】フリースタイルエンターテイメントが制作した「グリーンパーク山東」サイトが第13回Webグランプリ 企業グランプリ部門 企業BtoCサイト賞の優秀賞を受賞

株式会社フリースタイルエンターテイメント

株式会社フリースタイルエンターテイメント（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：椎葉保雄）が企画・制作を担当した「グリーンパーク山東」（運営：奥伊吹観光株式会社）のWebサイトが、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構が主催する第13回Webグランプリ「企業グランプリ部門 企業BtoCサイト賞」において優秀賞を受賞いたしました。

第13回Webグランプリ「企業グランプリ部門」には、今年77社・89サイトがエントリーし、参加企業からそれぞれ選出された審査委員による相互審査、ならびに公募により選出された特別審査委員を加えた計305人の審査委員による厳正な審査が行われました。

グリーンパーク山東について

「グリーンパーク山東」は、滋賀県米原市山東町にある20以上のアクティビティを備えた自然豊かな複合アウトドア施設です。キャンプ場、バーベキュー施設、アスレチック、星空観測など多彩な体験ができる総合レジャー施設として、小さな子供を持つ家族から大学生・社会人のグループ、学校や企業の団体利用まで幅広い層に愛されています。

グリーンパーク山東 公式サイト：https://greenpark-santo.com/

受賞サイトの特徴

「グリーンパーク山東」のWebサイトは、「自然とわくわくが無限に広がる！」をコンセプトに、20以上の施設が集まる複合公園を一目見ただけで「わくわく！」「楽しい！」と感じてもらうサイトを目指しました。ぜひ、実際にサイトを触って体感してみてください！

＜Webグランプリについて＞

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構によって開催されている「Webグランプリ」は、Webサイトの健全な発展を目的として、優れた功績を残した企業及び人物を顕彰し、その労と成果を讃えることを趣旨とした賞です。

企業グランプリ部門では、コーポレートサイト賞、企業BtoBサイト賞、企業BtoCサイト賞、プロモーションサイト賞の4部門で審査が行われ、各部門でグランプリと優秀賞が決定されます。

＜株式会社フリースタイルエンターテイメント会社紹介＞

弊社は、プロモーションの企画立案から、マーケティング・ブランディング・クリエイティブの制作まで一貫して行うクリエイティブ制作会社です。企画・構成からブランディング、デザイン、UI/UX、コピー、撮影、システム設計・構築、運用、集客、検証まで、Web制作に関わる全てを網羅したサービスをワンストップで提供しています。

社名：株式会社フリースタイルエンターテイメント

事業内容：Web制作／デザイン制作／広告企画・ブランディング／SNS・Webコンサルティング／地域創生事業／医療広報支援／人材育成・キャリア支援

事務所所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目19番1号 名古屋鴻池ビルディング12階

社員数：50人

公式Webサイト：https://www.freestyle-entertainment.co.jp/

制作実績：https://www.freestyle-entertainment.co.jp/works/

