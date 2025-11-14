ホロライブ所属VTuber「角巻わため」の好きな景品をラインナップした「特別セレクトフェア」開催が決定！
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は、ホロライブ所属VTuber「角巻わため」がセレクトした景品を獲得できる「特別セレクトフェア」を、2025年11月14日（金）～12月15日（月）まで開催します。
■特別セレクトフェアについて
「DMMオンクレ」は、ホロライブ所属VTuber「角巻わため」がセレクトした景品を獲得できる「特別セレクトフェア」を開催いたします。
今回のセレクトフェアでは、「角巻わため」の好きな「ポテトチップ」・「スティック菓子」・「カップ麺」を取り揃えております。
＜特別セレクトフェア 開催概要＞
［展開期間］：2025年11月14日（金）15:00～2025年12月15日（月）23:59
［景品詳細］：https://onkure.dmm.com/lp/tsunomakiwatame
■景品1個獲得につき、限定イラストのステッカーをプレゼント！
獲得した景品1つにつき、DMMオンクレ限定イラストを使用したステッカーを、全4種の中からランダムで1つお届けします。
■限定イラストの「A3布ポスター」が当たる、Wチャンスキャンペーンを開催！
「角巻わため」特別セレクトフェア対象景品をプレイされた方の中から抽選で、DMMオンクレ限定イラストを使用した「A3布ポスター」が当たるキャンペーンを実施します。
抽選の当選人数はYouTubeチャンネル「Watame Ch. 角巻わため」での生配信にて決定する予定です。
詳細はDMMオンクレ公式Xおよび、景品詳細ページをご確認ください。
■オリジナルアクリルステッカー付きコラボパックを展開！
DMMオンクレのプレイに必要なDC（3,500DC）に、DMMオンクレ限定デザインの「アクリルステッカー」がセットになったお得なDCパックを販売します。
■「角巻わため」が生配信でオンクレにチャレンジ！
「角巻わため」が特別セレクトフェア内の景品獲得に挑む様子を、YouTubeチャンネル「Watame Ch. 角巻わため」より生配信いたします。
スケジュールなどの詳細については、DMMオンクレ公式Xをご確認ください。
■角巻わため プロフィール
(C) COVER
歌が好きで歌動画をあげたり、毎週「わためぇ Night Fever!!」という歌枠を続けたりしていく内に、いつか武道館に立ちたいという目標が生まれた。 わための十八番「つのまきじゃんけん」も要チェックだ！
・X：https://x.com/tsunomakiwatame
・YouTube：https://www.youtube.com/@TsunomakiWatame
■ホロライブとは
「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。
・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/
・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/
■DMMオンクレとは
「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ（獲得保証）機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。
・公式X：https://x.com/DMM_onkure
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmm_onkure
＜プレイはこちらから＞
・ブラウザ版
https://onkure.dmm.com
・Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure
・iOS版
https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742
・Google TV版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv)
・Fire TV版
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F32LF1YQ
＜サービスに関するお問合せ＞
・DMMサポートセンター
https://support.dmm.com/onkure