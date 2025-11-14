ホロライブ所属VTuber「角巻わため」の好きな景品をラインナップした「特別セレクトフェア」開催が決定！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は、ホロライブ所属VTuber「角巻わため」がセレクトした景品を獲得できる「特別セレクトフェア」を、2025年11月14日（金）～12月15日（月）まで開催します。

■特別セレクトフェアについて

「DMMオンクレ」は、ホロライブ所属VTuber「角巻わため」がセレクトした景品を獲得できる「特別セレクトフェア」を開催いたします。

今回のセレクトフェアでは、「角巻わため」の好きな「ポテトチップ」・「スティック菓子」・「カップ麺」を取り揃えております。

＜特別セレクトフェア 開催概要＞

［展開期間］：2025年11月14日（金）15:00～2025年12月15日（月）23:59

［景品詳細］：https://onkure.dmm.com/lp/tsunomakiwatame

■景品1個獲得につき、限定イラストのステッカーをプレゼント！

獲得した景品1つにつき、DMMオンクレ限定イラストを使用したステッカーを、全4種の中からランダムで1つお届けします。

■限定イラストの「A3布ポスター」が当たる、Wチャンスキャンペーンを開催！

「角巻わため」特別セレクトフェア対象景品をプレイされた方の中から抽選で、DMMオンクレ限定イラストを使用した「A3布ポスター」が当たるキャンペーンを実施します。

抽選の当選人数はYouTubeチャンネル「Watame Ch. 角巻わため」での生配信にて決定する予定です。

詳細はDMMオンクレ公式Xおよび、景品詳細ページをご確認ください。

■オリジナルアクリルステッカー付きコラボパックを展開！

DMMオンクレのプレイに必要なDC（3,500DC）に、DMMオンクレ限定デザインの「アクリルステッカー」がセットになったお得なDCパックを販売します。

■「角巻わため」が生配信でオンクレにチャレンジ！

「角巻わため」が特別セレクトフェア内の景品獲得に挑む様子を、YouTubeチャンネル「Watame Ch. 角巻わため」より生配信いたします。

スケジュールなどの詳細については、DMMオンクレ公式Xをご確認ください。

■角巻わため プロフィール

(C) COVER

歌が好きで歌動画をあげたり、毎週「わためぇ Night Fever!!」という歌枠を続けたりしていく内に、いつか武道館に立ちたいという目標が生まれた。 わための十八番「つのまきじゃんけん」も要チェックだ！

・X：https://x.com/tsunomakiwatame

・YouTube：https://www.youtube.com/@TsunomakiWatame

■ホロライブとは

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/

■DMMオンクレとは

「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ（獲得保証）機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。

・公式X：https://x.com/DMM_onkure

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmm_onkure

＜プレイはこちらから＞

・ブラウザ版

https://onkure.dmm.com

・Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure

・iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742

・Google TV版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv)

・Fire TV版

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F32LF1YQ

＜サービスに関するお問合せ＞

・DMMサポートセンター

https://support.dmm.com/onkure