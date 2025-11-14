『オーセンティック・コーチング』Audible版が本日11月14日より配信開始！ 音声学習で「コーチングのコア」を体系的に習得可能に
苫米地英人博士による『オーセンティック・コーチング』が、本日11月14日よりAudibleにてオーディオブックとして配信されます。本書は、博士がアドバンスクラスでしか語らなかった“コーチングのコア”を初めて明文化した画期的な内容です。
■オーセンティック・コーチングとは？
コーチングの本質は、「現状の外側にゴールを設定すること」。
メソッドはすべて、この一点に収束します。
・仕事効率化
・部下育成
・スポーツのパフォーマンス改善
…これらは“枝葉”にすぎません。
本書では、その“幹”となるコアを懇切丁寧に解説します。
まずはAudibleで“基礎”を音からインストールする
→https://bit.ly/43l870C
■Audible版で学ぶメリット
音声学習は
・反復が容易
・スキマ時間活用
・語感とニュアンスで理解が深まる
という“潜在脳”に働きかける利点があります。
・まずは音で体に入れる
→https://bit.ly/43l870C
■書籍・電子書籍版は最新理論を深掘り
現行版では、ゴール設定の定義・現状の外側の概念・ホメオスタシスまで網羅。
書籍/電子書籍はこちら
→https://amzn.to/49CjBRf
■さらに進化したアップデート版が予約受付中
『オーセンティック・コーチング2026 ～本物のコーチング～』 が発売予定。
最新の認知科学アップデートを統合し、内容を大幅刷新。
最新理論を確実に手に入れるには予約がおすすめ
→https://amzn.to/4nEmp3G （予約ページ）
■効果的な学習導線（推奨フロー）
1.Audible版で“コア”を耳から反復
2. 現行書籍で概念整理
3. 2026版で最新理論アップデート
今すぐスタートできる順番
→Audibleで聴き始める：https://bit.ly/43l870C
■読者の声（想定読後ベネフィット）
・「ゴールの概念が一気にクリアになった」
・「自分の“殻”が何か分かった」
・「今後の人生軸を再定義できた」
まずはAudibleで“現状の外側”へ踏み出してください。
→https://bit.ly/43l870C
■本リリースのまとめ
・ Audible版で“核”を音で習得
→https://bit.ly/43l870C
・ 現行版書籍で概念整理
→https://amzn.to/49CjBRf
・ 2026版は予約で最新理論を確保
→https://amzn.to/4nEmp3G
プレスリリース詳細へ