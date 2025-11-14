こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道で産出した化石が、東アジア初の発見となる恐竜時代のチョウザメ化石だと判明【城西大学、東京都市大学、山形大学、むかわ町穂別博物館、北九州市立自然史・歴史博物館】
【研究のポイント】
・後期白亜紀の地層である蝦夷層群函淵層※1 から産出した化石が、北海道平取町の町民によってむかわ町穂別博物館に寄贈されましたが、不明骨とされていました。この化石が、チョウザメ科※2 の下鰓蓋骨※3 の化石であることが分かりました。
・白亜紀のチョウザメ科の化石は東アジアで初めての発見となり、かつ東アジアでは最古のものとなります。
・平取町産の白亜紀チョウザメ科の化石は、チョウザメ科の進化や地理的分布について新たな知見をもたらします。
・この研究は、宮田真也助教（城西大学）、中島保寿准教授（東京都市大学）、本山功教授（山形大学）、西村智弘博士（むかわ町穂別博物館）、籔本美孝博士（北九州市立自然史・歴史博物館）らの共同で行われました。
・この研究成果は、2025年11月5日発行（現地時間）の白亜紀研究の国際学術雑誌『Cretaceous Research』に掲載されました。
【研究の概要】
北海道平取町に分布する蝦夷層群函淵層から町民によって採取された化石が、2015年にむかわ町穂別博物館に寄贈されました。この化石について研究を進めたところ、チョウザメ科の下鰓蓋骨であることが明らかとなりました。チョウザメ科の化石が白亜紀の地層から発見されたのは、東アジアで初めてのこととなります。この発見はチョウザメ科の進化や分布について新たな知見をもたらします。
本研究では、地域住民によって採取および寄贈された化石をベースに研究を進めた結果、国際的な成果を得ることができました。このことは、地域住民の自然史標本の収集活動や、地元博物館における収集、保管、研究機能の重要性を改めて示すものとなります。
【研究の背景・経緯】
北海道穂別地域とその周辺に分布する蝦夷層群という地層は、白亜紀の生態系や生物進化を理解するうえで重要な地層です。近年、穂別地域の蝦夷層群からは、ハドロサウルス類のカムイサウルス・ジャポニクス（Kamuysaurus japonicus）、モササウルス類のフォスフォロサウルス・ポンペテレガンス（Phosphorosaurusponpetelegans）、カメ類のメソダーモケリス・ウンデュラータス（Mesodermochelys undulatus）、ゾウギンザメ類のカロリンクス・オリエンタリス（Callorhinchusorientalis）など、とくに希少な脊椎動物化石が相次いで報告されています。
今回発見されたチョウザメ科の下鰓蓋骨化石は、2015年に平取町の水谷和弘氏からむかわ町穂別博物館に寄贈されたもので、当初は不明骨とされていました。その後、爬虫類化石の調査でむかわ町を訪れていた中島保寿准教授（東京都市大学、専門は脊椎動物化石）が魚類の化石と同定し、より詳細な分類を行うため、2019年にむかわ町穂別博物館学芸員の西村智弘博士が宮田真也助教（城西大学、専門は古魚類学）に研究の協力を依頼しました。さらに、放散虫化石が専門の本山功教授（山形大学）および魚類化石を専門とする籔本美孝博士（北九州市立自然史・歴史博物館）も研究に加わり、複数の研究機関による共同研究がスタートしました。
【研究の成果】
化石は函淵層が分布するトウナイ沢で、地層から分離した状態で拾われたものでした。このままでは化石の年代などがわからないため、本山教授が化石を含むコンクリーション※4 から放散虫の抽出を行い、これをもとに年代の推定を行いました。その結果、この化石は後期白亜紀のカンパニアン期～マーストリヒチアン期※5 のものであると分かりました。また、この年代推定結果と産出地点の地質、およびコンクリーションの岩石としての特徴の組み合わせから、「蝦夷層群函淵層」の「ユニットB層」、すなわちマーストリヒチアン期の地層から産出したことが分かりました。