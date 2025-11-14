キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長COO 南方健志）は、聴覚障害のあるお客様との円滑なコミュニケーションを実現するため、2025年秋より、キリングループ商品情報サイトのお客様相談室ページにある「キリングループお問い合わせ」※1において、一般財団法人日本財団電話リレーサービスが提供する「手話リンク」※2を、導入しました。

本サービスの導入を通じて、キリングループはより多くのお客様の声に寄り添うとともに、その背景にある社会課題の解決に取り組みます。

※1 https://www.kirin.co.jp/customer/#contact

※2 https://www.nftrs.or.jp/news/fy2025/im20250411

「手話リンク」は、聴覚障害のある方が、特定の電話窓口に通訳オペレータを介して日本の手話で電話ができるサービスです。本サービスは、法律に基づいた公共インフラとしてのサービスのため、障害差別解消法における環境整備や合理的配慮※3の一環として導入しました。利用者は、キリングループ商品情報サイトのお客様相談室フリーダイヤルの下にある、「手話で電話をかける」ボタンを押すことで、手話通訳オペレータにつながり、お問い合わせをすることができます。聴覚障害のあるお客様も、キリングループの商品やサービスに関するお問い合わせを安心して行える環境を目指します。

※3 令和３年度の障害者差別解消法の改正により、令和６年４月から合理的配慮が義務化

キリングループは、「キリングループ人権方針」※4に基づき、あらゆるステークホルダーの人権を尊重し、お客様の満足と安全・安心な商品・サービスを提供することに取り組んでいます。今後も、属性などを配慮した商品やサービスへのアクセスを推進し、誰もが安心して利用できる環境づくりを進めていきます。

※4 https://www.kirinholdings.com/jp/sustainability/materiality/human_rights/01