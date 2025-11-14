「パワーエレクトロニクス イニシアチブ 2025」開催 -次世代パワーデバイス さらなる発展への突破口を探る-
アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2025年12月4日（木）に「パワーエレクトロニクス イニシアチブ 2025」を開催します。本イベントは、エレクトロニクス技術に携わる開発者や企画担当者に向けて、「EE Times Japan」「EDN Japan」が主催するデジタルイベントで、「次世代パワーデバイス さらなる発展への突破口を探る」をテーマに、パワーエレクトロニクス分野の有識者を基調講演に招き、エレクトロニクス技術の最新情報をお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334343&id=bodyimage1】
■開催概要
名称：パワーエレクトロニクス イニシアチブ 2025-次世代パワーデバイス さらなる発展への突破口を探る-
URL：https://members12.live.itmedia.co.jp/library/OTQyOTM%253D?group=2512_PEI
開催日時：2025年12月4日（木）12:55～
形式：ライブ配信セミナー
主催：EE Times Japan、EDN Japan
参加費用：無料
対象者：パワーデバイス・パワーモジュールの設計者・企画担当者、材料・装置ベンダー、加工技術関連の技術開発担当、車載・エネルギー・空調・鉄道など応用製品の開発者、OEM、研究機関・大学関係者、国・自治体の産業政策部門、評価・測定、熱・ノイズ制御の専門ベンダー・商社 など
■プログラム
近年はカーボンニュートラルの実現に向け、産業機器や自動車の省エネに直結する基幹技術である「パワーエレクトロニクス」が注目を集めています。本イベントでは「次世代パワーデバイス さらなる発展への突破口を探る」をテーマに、デバイス／モジュールから材料／装置、応用展開まで、幅広くパワーエレクトロニクスの最新情報を提供します。
・基調講演 次世代パワーデバイスの性能を引き出す制御回路
・セッション SiCとGaNで高効率を実現：AI時代のデータセンター電源革新
・基調講演 超有望！ GaNパワーデバイスの最新研究と社会実装に向けた現状
・基調講演 WBG半導体 活用の鍵を握る『パッケージ技術』の最前線
・基調講演 SiCパワーデバイス進化の鍵を握るウエハー加工、最新の研究成果と世界の競争環境
※基調講演のタイトルは変更になる場合がございます。
プログラム詳細、参加申込はこちら
https://members12.live.itmedia.co.jp/library/OTQyOTM%253D?group=2512_PEI
■「パワーエレクトロニクス イニシアチブ」について
「パワーエレクトロニクス イニシアチブ」は、エレクトロニクス技術の専門メディア「EE Times Japan」「EDN Japan」が主催する課題解決型のフラグシップイベントです。パワーエレクトロニクス設計に向き合うエンジニアに対し、パワーエレクトロニクス研究の最前線に立つ講師による講演を通じて、パワーデバイスの社会実装に向けた最新情報・課題解決のヒントを提供します。
以上
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
アイティメディア株式会社 広報担当
https://corp.itmedia.co.jp/pr/inquiry/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ アイティメディア株式会社について https://corp.itmedia.co.jp/
IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。
月間4億ページビュー、6,000万ユニークブラウザという圧倒的なリーチ力で、読者のニーズに合わせた信頼のおける情報を迅速かつ正確に発信しています。
［東証プライム市場、証券コード：2148］
配信元企業：アイティメディア株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334343&id=bodyimage1】
■開催概要
名称：パワーエレクトロニクス イニシアチブ 2025-次世代パワーデバイス さらなる発展への突破口を探る-
URL：https://members12.live.itmedia.co.jp/library/OTQyOTM%253D?group=2512_PEI
開催日時：2025年12月4日（木）12:55～
形式：ライブ配信セミナー
主催：EE Times Japan、EDN Japan
参加費用：無料
対象者：パワーデバイス・パワーモジュールの設計者・企画担当者、材料・装置ベンダー、加工技術関連の技術開発担当、車載・エネルギー・空調・鉄道など応用製品の開発者、OEM、研究機関・大学関係者、国・自治体の産業政策部門、評価・測定、熱・ノイズ制御の専門ベンダー・商社 など
■プログラム
近年はカーボンニュートラルの実現に向け、産業機器や自動車の省エネに直結する基幹技術である「パワーエレクトロニクス」が注目を集めています。本イベントでは「次世代パワーデバイス さらなる発展への突破口を探る」をテーマに、デバイス／モジュールから材料／装置、応用展開まで、幅広くパワーエレクトロニクスの最新情報を提供します。
・基調講演 次世代パワーデバイスの性能を引き出す制御回路
・セッション SiCとGaNで高効率を実現：AI時代のデータセンター電源革新
・基調講演 超有望！ GaNパワーデバイスの最新研究と社会実装に向けた現状
・基調講演 WBG半導体 活用の鍵を握る『パッケージ技術』の最前線
・基調講演 SiCパワーデバイス進化の鍵を握るウエハー加工、最新の研究成果と世界の競争環境
※基調講演のタイトルは変更になる場合がございます。
プログラム詳細、参加申込はこちら
https://members12.live.itmedia.co.jp/library/OTQyOTM%253D?group=2512_PEI
■「パワーエレクトロニクス イニシアチブ」について
「パワーエレクトロニクス イニシアチブ」は、エレクトロニクス技術の専門メディア「EE Times Japan」「EDN Japan」が主催する課題解決型のフラグシップイベントです。パワーエレクトロニクス設計に向き合うエンジニアに対し、パワーエレクトロニクス研究の最前線に立つ講師による講演を通じて、パワーデバイスの社会実装に向けた最新情報・課題解決のヒントを提供します。
以上
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
アイティメディア株式会社 広報担当
https://corp.itmedia.co.jp/pr/inquiry/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ アイティメディア株式会社について https://corp.itmedia.co.jp/
IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。
月間4億ページビュー、6,000万ユニークブラウザという圧倒的なリーチ力で、読者のニーズに合わせた信頼のおける情報を迅速かつ正確に発信しています。
［東証プライム市場、証券コード：2148］
配信元企業：アイティメディア株式会社
プレスリリース詳細へ