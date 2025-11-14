デジタル製造業のブームにより、世界のCAMソフトウェア市場は2031年までに43億1000万ドル規模に急成長
世界のCAMソフトウェア市場は2031年までに43億1,000万米ドルに達し、6.29%という力強い年平均成長率（CAGR）を記録する見込み
世界のコンピュータ支援製造（CAM）ソフトウェア市場は、2022年の25億6,000万米ドルから2031年には43億1,000万米ドルへと急成長を遂げると予想されており、2023年から2031年の予測期間中、6.29%の年平均成長率（CAGR）を記録しています。この成長軌道は、インダストリー4.0の加速、スマートマニュファクチャリングの導入拡大、そして自動車、航空宇宙、ヘルスケア、エレクトロニクス、産業機械など、複数の業界におけるCAMソリューションの適用拡大など、複数の要因が重なり合って推進されています。
CAMソフトウェアがスマートマニュファクチャリングの中心に
CAMソフトウェアは、製造プロセスの自動化と設計と生産のシームレスな統合を実現する上で重要な役割を果たしています。デジタルツイン技術、精密エンジニアリング、リアルタイム分析への移行に伴い、CAMシステムは効率性、品質、そして拡張性を追求する製造業者にとって不可欠なツールへと進化しました。
[企業/調査会社]のシニアアナリストは、「現代の工場はますますデジタル化が進んでいます。CAMソフトウェアはもはや贅沢品ではなく、製造業者がグローバル市場で競争力を維持するために不可欠なものとなっています」と述べています。「ラピッドプロトタイピングからCNCマシン制御まで、CAMプラットフォームは今やデジタル製造革命の中心となっています。」
主な成長ドライバー
CNC加工と5軸加工機の増加
CAMソフトウェアと高度なCNC（コンピュータ数値制御）マシン、特に5軸システムの統合は、需要を大幅に押し上げています。これらのハイエンドマシンには、ツールパスを最適化し、サイクルタイムを短縮するための高度なCAMソリューションが必要です。
積層造形とハイブリッドワークフローの拡大
積層造形（3Dプリンティング）とハイブリッド製造システムの普及拡大は、複雑な形状やマルチプロセスオペレーションに対応できるCAMソフトウェアの開発を促進しています。
自動車・航空宇宙分野のイノベーション
両セクターは、軽量・高精度部品の製造を可能にする高度なCAMツールへの需要を継続的に高めています。持続可能性への配慮から電気自動車や燃費の良い航空機が求められる中、CAMソフトウェアはメーカーの迅速な適応を支援します。
デジタルファブリケーションを導入する中小企業の増加
デジタルファブリケーションを導入する中小企業（SME）の急増は、CAMエコシステムに新たな機会を生み出しています。手頃な価格のクラウドベースおよびサブスクリプションモデルのCAMソリューションは、参入障壁を下げています。
地域別インサイト：北米とアジア太平洋地域が市場を牽引
成熟した製造インフラ、スマートファクトリー技術の普及率の高さ、そして大手ソフトウェアプロバイダーの存在により、北米は予測期間中、世界のCAMソフトウェア市場を牽引すると予想されています。
一方、アジア太平洋地域は、急速な工業化、政府主導の製造業近代化への取り組み（特に中国、インド、韓国、日本）、そして先進的なツールやCNC装置への投資増加に牽引され、最も高い成長率で成長すると予想されています。
