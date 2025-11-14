『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』のプリ機を中国・上海に設置、フリューが海外市場へ「IP プリ機」の導入を始動

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、今年6月に発表した三井物産（中国）有限公司およびWANDA FILM（万達電影）との中国市場における取り組みとして、『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』のコンテンツを搭載したプリントシール（以下、プリ）機を中国・上海の映画館「万達影城」に11月7日（金）より設置しておりますので、お知らせいたします。本取り組みは中国本土での劇場版公開に合わせて展開するもので、フリューが「クレヨンしんちゃん」の大型プリ機を展開するのは日本国内および日本国外でも初めて*1となります。

世界におけるコンテンツ市場の規模は、2020年には約1.1兆ドル（約149兆円）、2025年には約1.3兆ドル（約183兆円）を見込み＊、年々大きく拡大しています。さらに、中国の市場規模は2021年で約2,000億ドル（約30兆円）＊2超えとなり、ゲームやアニメをはじめとするキャラクターへの注目度も近年急速に高まっています。

フリューではこういった市況を踏まえ、2025年6月に三井物産（中国）有限公司およびWANDA FILM（万達電影）と映画館におけるエンタテインメント創出の覚書を締結しました。WANDA FILM（万達電影）が展開する映画館を中心にプリ機、カプセルトイ、クレーンゲームなど、インタラクティブ性の高いエンタテインメント設備を導入。Z世代に向けた「コンテンツ × エンタテインメント設備 × 消費転換」という新たなビジネスモデルを検証します。

（参考：https://www.furyu.jp/news/2025/06/news0616/）

今回展開しているのは、「世界観ビジネス」で培ったIP獲得力の強みと自社のオリジナルコンテンツであるプリ機を掛け合わせた「IP プリ機」の設置。日本国内ではキャラクターやアーティストとコラボしたプリ機を展開しており、プリ機でキャラクターの魅力を表現する力に多くのファンの方々から反響をいただいています。この実績を活かし、海外市場でもプリで「IP プリ機」の楽しさを届けてまいります。

映画館「万達影城」に設置する「IP プリ機」は、写りや言語などを中国向けにローカライズしたプリ機『Hyper shot（ハイパーショット）』に、『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』の撮影フレームとシールデザイン（全4種類）を搭載しているのが特徴。映画の世界観に入り込んだような撮影体験を提供します。

＊1・・・フリュー調べ（2025年10月時点）

＊2・・・一般社団法人日本経済団体大連合会「Entertainment Contents∞2023」

https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/027_shiryo.pdf

＜『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』 「IP プリ機」設置概要＞

■撮影フレーム＆シールデザイン（全4種類）

[設置場所] 「万達影城」

[設置開始日] 2025年11月7日（金） ※現地時間、終了時期未定

[住所] 上海市楊浦区国賓路58号 万達広場B棟3階

[搭載内容] 撮影フレーム＆シールデザイン（全4種類）

＜フリューのグローバル展開について＞

フリューは、プリ機を中心とした「ガールズトレンドビジネス」とキャラクターIPの魅力をクレーンゲーム景品（プライズ）などのグッズで表現する「世界観ビジネス」を展開。両ビジネスで培った「かわいい」の企画・開発力を強みとし、アジアや北米を中心としたグローバル展開にも注力しています。

海外市場の拡大に向けて、日本のプリ機を各国の文化や言語にローカライズする取り組みも推進しており、ローカライズ機能が特徴の「ローカライズ プリ機」と、それにキャラクターの魅力を加えた「IP プリ機」の2軸で開発を計画。今年11月にはタイ・バンコクへの「ローカライズ プリ機」の設置を開始し、今後「IP プリ機」の展開も拡大してまいります。

■グローバル展開に関するプレスリリース

三井物産（中国）有限公司およびWANDA FILM（万達電影）と中国市場でのプリントシール機設置および新たなエンタテインメント創出に向けた覚書を締結

https://www.furyu.jp/news/2025/06/news0616/

※「IP プリ機」の取り組みに関する発表

フリューのプリントシール機、グローバル展開について 海外向けにローカライズしたプリ機をタイ・バンコクに初設置

https://www.furyu.jp/news/2025/10/global/

※「ローカライズ プリ機」の取り組みに関する発表

＜フリュー株式会社について＞

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。

≪フリュー株式会社 https://www.furyu.jp/≫

＜「フリューかわいい研究所」とは＞

セカイに新しい「かわいい」を。日々世の中で生み出される新しい「かわいい」。フリュー株式会社のガールズトレンドビジネス、キャラクタービジネスで培ったアンテナと感性で、新しい「かわいい」を素早くキャッチ。新たなクリエイティブ、プロダクトとして「かわいい」をプロデュースし、発信します。

≪フリューかわいい研究所 https://kawaii.furyu.jp/≫

＜『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』とは＞

[タイトル] 『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』

[原作] 臼井儀人(らくだ社)／『まんがクレヨンしんちゃん.com

（https://manga-shinchan.com）』（双葉社）

連載中／テレビ朝日系列で放送中

[監督] 橋本昌和

[脚本] うえのきみこ

[声の出演] 小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ ほか

[声の特別出演] 賀来賢人・バイきんぐ

[主題歌] Saucy Dog「スパイス」（A-Sketch）

[公開表記] 2025 年 8月8日（金）ROADSHOW

■ストーリー

インドの“ハガシミール州ムシバイ”が春日部と姉妹都市になったことを記念して、「カスカベキッズエンタメフェスティバル」が開催されることになった。そのダンス大会で優勝するとインドに招待され、さらに現地のステージで踊ることができると聞いたしんのすけたちカスカベ防衛隊の５人は力を合わせ、大会で優勝し、インドへ出発する。

「オラ、インドの綺麗なおねいさんとカレーたべた～い！」

インド観光を満喫する中、怪しげな雑貨店に入ったしんのすけとボーちゃんは、そこで「鼻の形」に似たリュックサックを見つけ購入する。しかし、そのリュックサックには、とても恐ろしい秘密があった---。偶然にもリュックサックから出ていた「紙」を鼻に刺してしまったボーちゃんは、邪悪な力に導かれ【暴君(ボーくん)】となり大暴走！豹変してしまったボーちゃんは、世界をも揺るがす脅威の力を手に入れてしまう。

はたして【暴君(ボーくん)】となったボーちゃんを、しんのすけたちは止めることができるのか？！

■公式SNS・webサイト

クレヨンしんちゃん公式X：@crayon_official

映画公式Instagram：@shinchan_movie

映画公式TikTok：@shinchan_movie

映画公式HP：https://www.shinchan-movie.com/

■著作権表記

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 2025

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※Hyper shot 他は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。