TVerでサッカー男女日本代表戦3試合を無料配信決定
「キリンチャレンジカップ2025」と「MS&ADカップ2025」をTVerで無料配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「キリンチャレンジカップ2025」のガーナ戦（11月14日（金））とボリビア戦（11月18日（火））の2試合、そして11月29日（土）になでしこジャパンが出場する「MS&ADカップ2025」のカナダ戦をライブ配信します。TVerはすべて無料で見放題です。
配信URL：
・サッカー日本代表男女3連戦【14日：男子ガーナ戦】【18日：男子ボリビア戦】【29日：女子カナダ戦】
https://tver.jp/series/sr7zgkoscz
開幕まで7か月に迫った「2026年FIFAワールドカップ」に向け、本格的に強化試合をスタートした森保ジャパン。10月シリーズでは強豪ブラジルに歴史的初勝利を収めました。続く「キリンチャレンジカップ2025」で対戦するのは、アフリカ予選をグループ首位で通過し、「2026年FIFAワールドカップ」の出場を勝ち取ったガーナ代表と、「FIFAワールドカップ26南米予選」の最終戦でワールドカップ最多5回の優勝を誇る南米の強豪・ブラジル代表に勝利を収めたボリビア代表です。日本代表には、10月シリーズで強豪ブラジルに歴史的初勝利を飾ったメンバーに加え、負傷のため辞退していたキャプテンの遠藤航選手（リヴァプール／イングランド）が復帰。さらに、小久保玲央ブライアン選手（シント・トロイデン／ベルギー）、北野颯太選手（レッドブル・ザルツブルク／オーストリア）、後藤啓介選手（シント・トロイデン／ベルギー）が初招集されました。森保一監督率いるサムライブルーの熱狂プレーをぜひ、TVerでお楽しみください。
また、なでしこジャパンが「MS&ADカップ2025」で対戦するのは、東京2020オリンピックで金メダルを獲得したカナダ代表です。2027年のFIFA女子ワールドカップに向けて本格的な強化活動を始動した、なでしこジャパンの熱戦をTVerで応援しましょう。
日本代表の熱き戦いをぜひリアルタイムでご覧ください。
■「キリンチャレンジカップ2025」配信スケジュール
・2025年11月14日（金） 18時30分～ ライブ配信 「日本vsガーナ」（TBSテレビ系生中継）
・2025年11月18日（火） 18時30分～ ライブ配信 「日本vsボリビア」（TBSテレビ系生中継）
■「MS&ADカップ2025」配信スケジュール
・2025年11月29日（土） 15時00分～ ライブ配信 「日本vsカナダ」（TBSテレビ系生中継）
※上記ライブ以外のコンテンツも配信予定です。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ライブ配信はTVerテレビアプリおよびChromecastではご覧いただけません。スマホ・タブレット・パソコンからお楽しみください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
