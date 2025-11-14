世界のリーダーと業界の著名人が「BRIDGEアライアンス」の下に結集し、メディア・エンターテインメント・コンテンツ産業の未来を推進

アブダビ、アラブ首長国連邦--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 政策立案者、クリエイティブ業界のリーダー、イノベーターによる新たな国際アライアンス「BRIDGEアライアンス」が発足しました。本アライアンスは、世界のメディア・エンターテインメント・コンテンツ経済における包摂性の推進、投資の促進、そして持続可能な発展の実現を目的としています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251112595148/ja/

World leaders and industry icons unite under BRIDGE Alliance to empower the future of media, entertainment and content (Photo: AETOSWire)

本部をアラブ首長国連邦（UAE）に置くBRIDGEアライアンスは、アブドラ・ビン・モハメド・ビン・ブティ・アル・ハメド閣下が議長を務める、世界初の国際組織です。元首や国際的リーダー、政策決定者をはじめ、メディア、通信、テクノロジー、金融、クリエイティブ分野の最高経営責任者（CEO）などが理事会に参画しています。

設立理事会のメンバーには、ロタナ・メディア・グループ最高経営責任者（CEO）であり、アルワリード財団事務総長を務めるラミア・ビント・マジド・アル・サウード王女殿下、セネガル共和国第4代大統領のマッキー・サル閣下、BRIDGEアライアンス副議長のジャマル・モハメド・オベイド・アル・カービ博士、TIME誌のCEOのジェシカ・シブリー氏、米映画芸術科学アカデミー前会長のジャネット・ヤン氏、アフリカ・リーダーシップ・アンド・ダイアログ研究所最高経営責任者（CEO）のジュリー・ギチュル博士、ヤンゴ・グループCEOのダニイル・シュレイコ氏、エンターテインメント・メディア・ベンチャーズ創設者のサンフォード・クライマン氏、ストラテジストのリチャード・アティアス氏、そしてBRIDGEアライアンスのマネージング・ディレクターのマリヤム・ビン・ファハドが名を連ねています。

BRIDGEアライアンスは、独立した使命主導型の組織として運営されており、すべての運営余剰金を研究の推進、能力開発、イノベーションの強化に再投資します。同アライアンスは、アイデア、資本、人材が対象分野間でより効果的に循環するよう支援し、協力関係の強化を目指しています。

アル・ハメド議長はBRIDGEアライアンスについて、「メディア、社会、経済の関係を再定義するためにUAEで生まれた、人道的かつ経済的なプロジェクトであり、各国の間に理解・影響・成長の架け橋を築くものです」と述べました。さらに同氏は、「BRIDGEは、協働・革新・共有責任を基盤としたグローバルなエコシステムを体現しており、専門知識をアイデアから成果へ、パートナーシップを進歩へと導く場なのです」と語りました。

BRIDGEアライアンスの最初の主要イニシアチブとなる「BRIDGEサミット2025」は、12月8日から10日までアブダビ国立展示センター（ADNEC）で開催されます。世界最大級の新たなメディアイベントとして、同サミットには、参加者6万人、講演者400人、出展者300社が一堂に会し、7つのトラック（メディア、クリエイター・エコノミー、音楽、ゲーム、テクノロジー、マーケティング、映像）を通じて、対話を行動へとつなげ、グローバルなコンテンツ経済へのアクセス拡大を目指します。

UAEを拠点とするBRIDGEアライアンスは、イノベーション、協働、そして責任あるメディア発展のための国際的ハブとして機能しており、アイデアと創造性、共有された進歩が交わる場としての同国の役割を一層強化しています。

