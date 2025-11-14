ドミノ・ピザ×ドン・キホーテ 初コラボ！ ピザ作り体験教室「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」11月21日（金）～12月5日（金）期間限定開催！

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、ドン・キホーテとの初コラボレーション企画「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」を、2025年11月21日（金）～12月5日（金）の期間限定で開催いたします。※一部店舗を除く

本イベントでは、実際にドミノ・ピザで働くクルーに教わりながら、ハンドトス生地を使って世界に一枚だけの“クリスマスリースピザ”づくりが体験できます。リースのように真ん中を繰り抜いた生地に色鮮やかなトッピングをした世界で一枚だけのオリジナルの“クリスマスリースピザ”は、クリスマスパーティーを彩るのにぴったりです。お子さまはもちろん、友人同士や大人の方のみの参加も大歓迎です。

さらに、ドン・キホーテ公式アプリ「majica（マジカ）」のクーポンを提示された方に、各店舗20名様先着で、コカ・コーラ製品のお好きなドリンク1本をプレゼントさせていただきます。ドミノ・ピザとドン・キホーテが贈る、今年だけのクリスマス限定体験で、家族や仲間と一緒に笑顔あふれるひとときをお楽しみください。

- ドミノ・ピザ×ドン・キホーテ、初コラボ！クリスマス限定「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」開催！

ドミノ・ピザが開催しているピザ作り体験教室「ピザアカデミー」に、クリスマス限定コース「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」が11月21日（金）～12月5日（金）期間限定で登場します。クリスマスといえば、家族や友人と集まってパーティーを開いたり、サンタの衣装を着たりと、笑顔があふれる季節。そんな特別なイベントを目前に控えたこの時期に、ひと足早く日本全国のクリスマスパーティーを楽しく盛り上げたいという想いから、ドミノ・ピザとドン・キホーテが初のコラボレーションを果たしました。

本イベントでは、実際にドミノ・ピザで働くクルーに教わりながら、トッピングでリースの形にデコレーションする“クリスマスリースピザ”づくりを体験できます。さらに、ドン・キホーテで購入したサンタやトナカイのコスプレで参加すれば、より一層クリスマス気分が盛り上がること間違いありません。

クリスマス限定コース「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」で体験できる“クリスマスリースピザ”は、自分で伸ばしたハンドトス生地の中央を専用の型でくり抜き、リース型に成形するところからスタート。色鮮やかなトッピングをオーナメントのように配置しながら、自分だけのリースをデザインしていきます。焼き上がったピザには、くり抜いた生地で作ったリボンを飾りつけ。まるで本物のクリスマスリースのような見た目に仕上がります。

色鮮やかな具材と、焼きたての香ばしい生地が織りなす“食べられるリースピザ”は、パーティーの食卓を華やかに彩ること間違いなし。今年のクリスマスは、「ピザアカデミー」で世界に一枚だけの“クリスマスリースピザ”を作って、家族や友人と特別な思い出を残しませんか。

さらに、ドン・キホーテの電子マネー「majica」アプリのクーポンを提示された方に、各店20名様先着でお好きなドリンク1本をプレゼントさせていただきます。焼きたてのピザと、その場でもらえるドリンクを持ち帰って、ひと足早いクリスマスパーティーを楽しもう！

対象のドリンク：コカ・コーラ（500ml）、コカ・コーラ ゼロ（500ml）、ドクター・ペッパー（500ml）、カナダドライ ジンジャーエール（500ml）、ミニッツメイド Qoo オレンジ（425ml）、爽健美茶（600ml）、スプライト（470ml）

＜majicaアプリとは？＞

国内ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ含むmajica加盟店でのお買い物を便利にお得にサポートする電子マネー「majica」の公式アプリです。

■公式サイト

https://www.majica-net.com/

■『majica～電子マネー公式アプリ～』インストールはこちら

https://rcdm.jp/wxtj3 [rcdm.jp]

＜ドミノ・ピザとドンペンもコラボ？！＞

今回のコラボレーションを記念して、ドン・キホーテの人気キャラクター「ドンペン」とドミノ・ピザがSNS上でもコラボ予定。公式Xアカウントの更新をお楽しみに！

■ドミノ・ピザ公式Xアカウント（@dominos_JP）

■ドン・キホーテ公式Xアカウント（@donki_donki）

＜ドン・キホーテ クリスマスコスチューム 販売店＞

■公式サイト：https://www.donki.com/campaign/dominospizza_christmas/

※クリスマスコスチュームは、数に限りがございます。特にキッズ商品に関しては、取り扱いのない店舗もございます。お電話にてご確認お願い致します。

●ピザアカデミーとは

年間を通してドミノ・ピザが開催している、幅広い世代に大人気のピザ作り体験教室です。ピザ作りのプロであるドミノクルーに教えてもらいながら、自分だけのオリジナルピザ作りを体験することができます。お子さまはもちろん大人のみでも参加可能で、ご自身で作ったピザは、店内もしくはお持ち帰りでお召し上がりいただけます。一部を除く全店舗で開催しているので、お家の近くの店舗でも、お友達の家の近くでも、どこでも本格的なピザ作り体験ができます。店舗でしか叶わない貴重なピザ作りを、ぜひ体験してください！

＜ご予約方法＞

■予約ページ：https://www.dominos.jp/store-finder

■Webでのご予約方法

「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」ご体験を希望の場合は、ご予約時に、「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」を選択いただき、参加当日、担当店舗のスタッフに「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」ご希望の旨をお伝えください。

※参加希望時間の120時間前までWeb予約が可能です。

※ご予約Web、電話、先着順で承ります。なお、既に予約が埋まっている場合には、新規のご予約がお受けできません。あらかじめご了承ください。

「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」概要

開催店舗：ドミノ・ピザ全店舗 ※一部店舗を除く

開催期間：2025年11月21日（金）～12月5日（金）

参加費：

【おひとり様】2,180円

【ファミリーコース】お子さま おひとりにつき2,180円、保護者の方 おひとりにつき1,090円

※常時開催している通常の「ピザアカデミー」（おひとり様2,180円）のご予約も可能です。

参加資格：3歳以上

内容：

１. 「クリスマスピザアカデミー ドン・キホーテ コラボ」として“クリスマスリースピザ”が作れる体験コースをご用意。

２. ピザアカデミーに参加され、ドン・キホーテ公式アプリ「majica」のクーポンを提示をされた方、各店先着20名様にお好きなドリンク1本をプレゼント。

＜対象ドリンク＞コカ・コーラ（500ml）、コカ・コーラ ゼロ（500ml）、ドクター・ペッパー（500ml）、カナダドライ ジンジャーエール（500ml）、ミニッツメイド Qoo オレンジ（425ml）、爽健美茶（600ml）、スプライト（470ml）

特典：ドミノ・ピザオリジナルのエプロンとキャップをプレゼント ※エプロンとキャップは、大人の方は貸出となります。

特設ページ：https://www.dominos.jp/pizza-academy#special

予約ページ：https://www.dominos.jp/store-finder

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

１. 「クリスマスリースピザ」に関して

※クリスマスリースピザの通常販売は行っておりません。

２. ドン・キホーテ公式アプリ「majica」のクーポン利用に関して

※クーポンのご利用は期間中、お一人様１回限りとなります。

※限定特典は、期間中ピザアカデミーにご参加され、その場でmajicaアプリ内のクーポンコードをご提示された方が対象となります。

※本キャンペーンはキャンペーン期間中であっても先着限定数に達し次第終了させていただきます。

※クーポンの使用可否は、ご体験日当日ドミノ・ピザ店舗スタッフへお尋ねください。

【服装に関する留意事項】

・食材が衣類につかないよう半袖の着用と、エプロン・キャップの着用をお願いいたします。

・サンタの帽子などの仮装衣装は、厨房内では着用をご遠慮ください。

・キッチン以外であれば、仮装衣装での写真撮影が可能です。

・店舗更衣室は使用ができかねる場合がございます。

・安全を考慮し運動靴を推奨しております。

・髪の毛が長い方は髪留めのご用意をお願いしております。

・香水、アクセサリー、付け爪、ネイルアート等、異物混入に繋がる仮装の装飾品などはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

・その他、衛生管理上問題があると判断した場合、仮装衣装を脱いでのご参加をお願いする場合がございます。

- 国内シェアNo.1、宅配ピザのパイオニア

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。