ダイタン商事株式会社（本社：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階、代表取締役：丹 有樹）は、2025年11月21日～24日開催「カンテレ祭り！2025よ～いドン！」に“名代 富士そば”を期間限定で出店することを決定いたしました。関西エリアに今回“初”出店となります。

カンテレ祭り！2025 よ～いドン！＆とれたてっ！フェス出店背景

名代富士そばは、関東圏の立ち食いそば・うどんチェーンです。日頃から「関東以外は出店しないのですか」「家の近くに出店して欲しい」と全国から出店リクエストをいただきます。出汁文化が異なる“大阪”エリアからも、同様の声をいただきます。“あなたのおそばに”をモットーとする名代富士そばが、その声に応えて“関西の皆様のおそばに”おうかがいする決意をいたしました。関東風の濃い色合いの“つゆ”が関西のみなさまのお口に合うか、新たなチャレンジです。

出店メニュー

■ゆず鶏ほうれん草そば 600円鶏肉、ほうれん草、わかめ、ねぎ、柚子をトッピング。柚子の香りが鶏肉との相性抜群です。濃い醤油味の関東風つゆが堪能できるメニューで、関東では女性にも人気です。■肉骨茶そば 800円にんにく×胡椒のWパンチ。シンガポールのローカルフードを富士そば流に再現しました。現地の味に限りなく近づけた一杯です。関東で12月から展開予定の特別メニューをひと足先にお届します。

公式通販サイトで販売予定の“冷凍年越しそば”の予約受付実施

名代富士そば公式通販サイト限定『冷凍“生”年越しそば』セットの予約を受け付けます。イベントで気に入っていただけた方はご自宅でも楽しめます。

https://fujisoba-shop.co.jp/products/%E5%B9%B4%E8%B6%8A%E3%81%97%E3%81%9D%E3%81%B0

“名代富士しば(NADAI FUJISHIBA)”も初上陸

名代富士そばPRアンバサダー立候補中の柴犬“名代富士しば(NADAI FUJISHIBA)”のステッカーを公式Xをフォローいただけた方にプレゼント予定です。数に限りがございますので、お早目にお越しください。

イベント概要

期間：2025年11月21日(金)～24日(月)場所：扇町公園 / カンテレ扇町スクエア（関西テレビ1階）関西テレビの朝の情報番組『よ～いドン！』と昼の情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』が合同で開催する、出演者と来場者が一体となって楽しむ大型イベントです。絶品グルメが集まる食の祭典であると同時に、ステージイベントや出演者とのトークショー、乾杯イベントなど、番組の世界観を体験できるフェスティバルです。公式サイト：https://www.ktv.jp/event/matsuri/

会社概要

名称：ダイタン商事株式会社所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階設立：2023年4月24日事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業URL：https://fujisoba.co.jp/