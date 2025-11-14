味集中カウンターの世界観を再現。数量限定で「味集中カウンター型 卓上カレンダー2026」をプレゼント！

株式会社一蘭

株式会社一蘭では、日頃のご愛顧への感謝を込め、「味集中カウンター型 卓上カレンダー2026」を進呈するイベントを実施いたします。

本イベントでお渡しするカレンダーは、一蘭の代名詞でもある「味集中カウンター」をモチーフにした組み立て式デザインで、毎年心待ちにしてくださるお客様も多い人気のオリジナルグッズです。

全国の一蘭店舗、公式通販でお食事やお買い物をしてくださった方、アプリ会員様限定で進呈いたします。まだ会員アプリをお持ちでない方も、当日会員登録をしていただけると対象となります（詳細は概要欄をご確認ください）

2026年版は、天神西通り店限定の味「釜だれとんこつラーメン」、新発売した「一蘭とんこつ 釜だれ」（カップ麺）、天神西通り店カウンターを模した特別仕様です。

ぜひこの機会に、一蘭店舗または公式通販にて2026年用一蘭カレンダーをお受け取りください。

※封筒イメージ

『味集中カウンター型 卓上カレンダー2026』の特長

1. 一蘭の代名詞「味集中カウンター」を忠実に再現！

本カレンダーは、一蘭の「味集中カウンター」をモチーフにした組み立て式になっており、ご自身で完成させていただく楽しみも魅力の一つです。

2.カレンダーは、専用の封筒にセットされた状態で進呈いたします。封筒に切手を貼っていただくことで、そのままポストカードとして大切な方へお送りすることができます。

封筒は、一蘭のオーダー用紙を模したデザインとなっており、お好きなオーダーに〇を付けたり、メッセージを添えていただき、特別なご挨拶としてご利用ください。

3.カレンダーの完成までを分かりやすく解説した「組み立て方解説動画」もご用意しております。ぜひ動画をご覧になりながら、オリジナル卓上カレンダーを完成させてください。

※完成イメージ

年末の恒例企画として、毎回大変ご好評をいただいております。数に限りがございますので、どうぞお早めにお受け取りください。

詳細ページ :https://ichiran.com/event/calendar26.html組み立て動画も、こちらのリンクよりご覧いただけます。

■企画の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9803/table/49_1_ab44c2b674b9646dd93f7f05a59fa56d.jpg?v=202511141230 ]

一蘭は「とんこつラーメンを研究し続ける会社」であり、昨日よりも今日、今日よりも明日、より美味しいラーメンを提供するべく日々研究をおこなっております。これからもお客様が満足してくださる“本場・本物”のとんこつラーメンをご提供できるように、しっかりと味を守りながらも、進化し続けてまいります。