五千年の時を超えて集められた古代エジプトの遺産が一堂に会する“大エジプト博物館”が、2025年11月1日にグランドオープン。ツタンカーメンをはじめとした膨大な秘宝や、入り口に立つ偉大な王の巨像は、訪れる人々の知的好奇心を深く揺さぶります。ピラミッドを望む立地に誕生したこの新たな文化拠点は、エジプト観光の未来を象徴するランドマークとして世界中から注目を集めています。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と連携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、この度、開館したばかりの大エジプト博物館を訪問する新規モデルプランの取り扱いを開始しました。悠久の歴史を紐解く新たな旅がここから始まります。

◆世界が注目する新ランドマーク！大エジプト博物館の魅力

五千年の歴史が息づく古代エジプト文明の至宝を集約した“大エジプト博物館”が、2025年11月ついに一般公開されました。未公開コレクションを含む膨大な遺物が一堂に揃い、その規模と研究価値は世界最大級。巨大な展示ホールに並ぶ遺物は、一つひとつが時間を超えた物語を語りかけ、訪れる人々を悠久の旅へと誘います。文明の核心に触れる特別な体験を求めて、世界中の旅行者と研究者がこの地を訪れ始めています。

【魅力その1】ツタンカーメンをはじめとする圧巻のコレクション

約5,000点にもおよぶツタンカーメン関連の出土品が初めて一堂に展示され、黄金の副葬品や精巧な装飾品を体系的に鑑賞できます。これまで別々の博物館に分散していた遺物が集結したことで、王墓の世界観をより立体的に理解できる構成に。古代エジプトの象徴ともいえる“少年王の物語”を深く味わえる、世界唯一の展示空間です。

【魅力その2】最新デジタル技術が生み出す没入型の古代体験

映像・音響・立体復元を組み合わせた先進的な展示により、古代都市の営みやファラオの治世が鮮やかに再現されています。遺物を“見る”だけでなく、当時の空気まで感じ取れるような臨場感が特徴で、教育的価値も非常に高い構成。古代の技術や美意識がどのように発展したかを、感覚と知識の両面から理解できる新時代の博物館体験です。

【魅力その3】ピラミッドを望む唯一無二のロケーション

ギザの三大ピラミッドに隣接するという特別な立地は、古代遺跡をただ観賞するだけでは味わえない“時間のつながり”を感じさせます。館内から眺める砂漠の地平線や巨大モニュメントは、壮大な文明のスケールをそのまま体感させる贅沢な景観。博物館と遺跡群が地続きに存在する環境は、世界でも類を見ないエジプトならではの魅力といえます。

◆現地旅行会社厳選！大エジプト博物館を訪れるおすすめプラン

【1】文明の門が開くとき｜大エジプト博物館・カイロ・アレクサンドリアを訪ねる旅（3日間）

旅は、砂漠の大地にそびえるギザのピラミッドから始まります。クフ王の大ピラミッドやスフィンクスを巡り、サッカラやダハシュールの初期王朝遺構へ足を延ばせば、ピラミッド建築がどのように形づくられたのか、その壮大な歴史が静かに浮かび上がります。翌日は、グランドオープンしたばかりの大エジプト博物館へ。ツタンカーメンの副葬品をはじめとする秘宝を最新の展示空間で鑑賞し、古代文明の美と技の奥深さに触れます。その後はコプト・カイロやハーン・エル・ハリーリ市場を散策し、多層的なカイロの文化と人々の暮らしを体感します。そして旅のクライマックスは地中海沿いの古都アレクサンドリアへ。地下墓地やローマ時代の遺構、海辺の要塞を巡り、砂漠とは異なる涼やかな風景が旅に新しい表情を添えてくれます。専用車とプライベートガイドが同行する安心の行程のなかで、エジプトの歴史と文化を凝縮した濃密な3日間を楽しめるプランです。

**＜モデルプラン詳細＞** https://www.oooh.jp/itinerary/ja/2732877d65c1d7f47169

【2】時を旅して、王たちの道をゆく｜神殿とピラミッド、すべてを見届ける（7日間）

旅の始まりは古代王たちの都ルクソール。カルナック神殿の果てしない列柱室やルクソール神殿の厳かな光景に触れ、王家の谷ではツタンカーメンの墓を訪ね、古代の死生観と王権の記憶をたどります。アスワンでは保存状態の良いエドフ神殿や二重構造のコム・オンボ神殿、そしてラムセス2世が築いたアブシンベル神殿を巡り、文明の迫力が全身に迫ります。カイロに戻れば、大エジプト博物館で秘宝の数々を鑑賞し、ムハンマド・アリ・モスクや活気あるバザールで都市の多層的な文化に触れるひとときが待っています。旅の締めくくりには、ギザの三大ピラミッドとスフィンクス、サッカラ、メンフィスを訪れ、エジプト文明の始まりから栄光までが一連の流れとして立ち上がります。ガイドと巡る旅はただ見て終わるのではなく、遺跡の意味や歴史の厚みを深く理解しながら味わう、心に残るエジプト体験となるでしょう。

**＜モデルプラン詳細＞** https://www.oooh.jp/itinerary/ja/5b57230e4d7feb37eb1b

◆エジプト現地旅行会社が特別で自由なオーダーメイド旅行をお手伝い！

私はエジプト学の博士号を持ち、2001年初頭にエジプト学のツアーガイドを始めました。 私のエジプトへの愛は単なる学問的なものではなく、心の内に明るく燃え上がる炎です。私はそれを世界中の人々と共有したいと願っています。 5年間ツアーガイドとして働いた後、私は旅行者を第一に考える旅行会社を設立しました。エジプトへの深い愛と、すべての訪問者を特別な存在として迎えたいという思いから生まれた会社でした。スローガンは「情熱がお客さまを特別にする場所」。すべてのツアーがただの旅行ではなく、細部にまでこだわった忘れられない時間となるという約束を叶えます。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント① 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント② 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント③ 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント④ 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。