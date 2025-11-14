2026年 モロゾフのバレンタイン【イオン限定】おだやかな春のひとときを祝う、実りのスイーツ　新ブランド「しののめ果実園」登場

1932年、日本で初めてバレンタインにチョコレートを贈るスタイルを紹介したモロゾフ株式会社（兵庫県神戸市東灘区）。2026年は、動物たちと過ごすおだやかな春の果実園をイメージした新ブランド「しののめ果実園」を発売いたします。果実を使ったパルフェや、森のティータイムをこだわりのチョコレートで表現いたします。



販売期間：2026年1月上旬～　


＜NEW＞


しののめ果実園


春を祝う、実りのスイーツ


東の空にあたたかい光が差し込み大地が芽吹く。


森の木々や動物たちとともにおだやかな温もりに包まれながら祝う、実りの季節。


※「しののめ果実園」のチョコレートはすべてお酒不使用です。




実りのパルフェ


各4個入/各486円（本体価格：各450円）


動物たちと過ごすおだやかな春のひとときを、果実を使った4つのパルフェに仕立てて。


折り重なる各層の味わいを4つのチョコレートで表現しました。



●光る朝露と白ぶどうのパルフェ



実りのパルフェ（光る朝露と白ぶどうのパルフェ）4個入/486円（本体価格：450円）

●花摘みうさぎといちごのパルフェ



実りのパルフェ（花摘みうさぎといちごのパルフェ）4個入/486円（本体価格：450円）

●春告げ鳥とシトラスのパルフェ



実りのパルフェ（春告げ鳥とシトラスのパルフェ）4個入/486円（本体価格：450円）

●薫るりんごと木の実のパルフェ



実りのパルフェ（薫るりんごと木の実のパルフェ）4個入/486円（本体価格：450円）

こもれびのティータイム


各5個入/各756円（本体価格：各700円）


おだやかな春のこもれび。森の広場で、和やかにティータイム。


やさしい香りに誘われて、動物たちもやってくる。甘酸っぱいベリーや、


爽やかなシトラスが香るフレーバーティーチョコレートを素敵な缶に詰め合わせて。


森で楽しむ、豊かな紅茶の時間。



こもれびのティータイム（ベリーティー＆キャラメルティー）



こもれびのティータイム（ベリーティー＆キャラメルティー）5個入/756円（本体価格：700円）

こもれびのティータイム（シトラスティー＆キャラメルティー）



こもれびのティータイム（シトラスティー＆キャラメルティー）5個入/756円（本体価格：700円）

果実のトリュフ


動物たちの暮らす森には、味わい豊かな果物がたくさん実る。


甘酸っぱい苺やレモン、やさしい香りのりんごなど、それぞれの果実の美味しさをぎゅっと


閉じ込めた、しののめ果実園自慢のチョコレートです。



●8個入/1,080円（本体価格：1,000円）



果実のトリュフ　8個入/1,080円（本体価格：1,000円）

●5個入/648円（本体価格：600円）



果実のトリュフ　5個入/648円（本体価格：600円）

しののめ果実園


11個入/1,620円（本体価格：1,500円）


しののめ果実園おすすめの果実の味わいが贅沢に楽しめる缶入り商品です。


森の動物たちを描いた素敵な八角缶はアフターユースにおすすめの蝶番缶タイプ。



しののめ果実園　11個入/1,620円（本体価格：1,500円）