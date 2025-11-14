「有明ガーデン」2階に新店舗『ゴンチャ（Gong cha）』オープン！

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山本 直人）が運営する商業施設「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」（所在：東京都江東区）に、このたび新たなカフェ『ゴンチャ（Gong cha）』がオープンすることとなりました。

『ゴンチャ（Gong cha）』のオープンにより、有明ガーデン内の飲食店舗は50店舗に達します。

イベントホールや展示施設など、大規模集客施設が集まる東京有明エリアにおいて、有明ガーデンは、地域に暮らす方々と来訪者の双方に、“食”の多彩な楽しみを通じて心地よい時間をお届けしたいと考えています。

日常のお買い物の合間や、家族・友人とのコミュニケーションの場として気軽に立ち寄れる飲食店舗を揃え、地域の皆さまにとって、より身近で快適な施設を目指してまいります。

■新規店舗「ゴンチャ（Gong cha）」について

台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界で店舗を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、東名阪を中心に全国に出店しています。

上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。

有明ガーデンについて

「有明ガーデン」は、2020年に東京湾岸エリアの新たなランドマークとして誕生しました。大型ショッピングモール、東京ガーデンシアター、温浴施設、ホテル、劇団四季専用劇場などからなる複合商業施設です。

有明ガーデンは、年末年始も休まず営業いたします。

■2025年12月31日（水）

ショッピング・サービス 10:00～19:00

フードコート・レストラン 11:00～21:00

■2026年1月1日（木）～1月2日（金）

ショッピング・サービス 11:00～19:00

フードコート・レストラン 11:00～19:00

1月3日（土）より通常営業いたします。

※一部休業店舗および営業時間の異なる店舗がございます。

▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping

▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

▼東京ガーデンシアター

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/

▼有明四季劇場

https://www.shiki.jp/applause/lionking/

住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンについて

無料で遊べる屋内キッズスペースや広大な芝生広場など、ファミリーが1日中楽しめる施設が充実しています。

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/

所在地：東京都江東区有明2-1-8

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

駐車場：約1,800台

アクセス：ゆりかもめ「有明」駅から徒歩4分、「有明テニスの森」駅から徒歩3分、りんかい線「国際展示場」駅から徒歩6分

営業時間：物販・サービス 10:00～21:00、フードコート・レストラン 11:00～23:00

主要店舗：無印良品、コジマ×ビックカメラ、ロフト、ABC-MART、H&M、西松屋、ムラサキスポーツ、Yogibo Store、レゴ(R)ストア、島村楽器、ニトリ デコホーム、丸善、ボーネルンドあそびのせかい（キドキド）、トモズ、カルディコーヒーファーム、サーティワンアイスクリーム、ペコちゃんmilkyドーナツ、タコベル、ドミノ・ピザ、イオンスタイル、ビオラルなど

※一部、営業時間の異なる店舗がございます。

※営業時間が変更になる場合があります。