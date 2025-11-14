ゲーム周辺機器メーカーの株式会社アローン(本社：埼玉県川越市下小坂、代表取締役：近藤 嘉則、以下 アローン)は、『Switch2用カラフルコントローラー ホワイト/ブルー/ミント/ピンク/パープル/イエロー 』を11月14日に新発売しました。お部屋を彩るシャーベットカラーのカワイイコントローラーが登場です！

「Switch2用カラフルコントローラー」の特徴

【対応機種】Switch2対応！その他、Switch／Switch Lite／Switch有機EL にてお使いいただけます。ワイヤレスのため、コードを気にすることなくゲームに集中できます。

【多彩な機能でプレイをアシスト】連射機能、連射ホールド機能、ジャイロセンサー、加速度センサーを標準装備。また、マクロプログラミング機能により、自分のスタイルでアクションをプログラムしたり、ボタンの順序と時間を記録し設定するなど、様々なゲームで自由度の高い操作が可能に！背面ボタンも搭載され、楽しみ方は無限大です。ボタンの割り当てや編集はプログラミングモードで行えます。チャットボタン、イヤホンジャックは付いておりません。

【オートスリープで充電長持ち】約3時間の充電で、およそ10時間の連続使用が可能です。使用していないあいだは自動でスリープモードになるため、充電が減りにくくいのも嬉しいポイント！耐久性に優れ、年齢性別を問わず長くお使いいただけるアイテムとなっております。

【おしゃれなくすみカラー】いままでにない上品でおしゃれなシャーベットカラーのコントローラーです。ホワイト・ブルー・ミント・ピンク・パープル・イエローの６色をご用意。落ち着いた色味なのでインテリアにも合わせやすく、SNS映えもバッチリ！お好みのカラーを選ぶもよし、プレイするゲームや気分によって使い分けるのも◎ ご家族やお友達と色違いで使ってもかわいい！

【製品仕様】素材：ABS、PC内容物：コントローラー本体、充電/有線接続用ケーブル、取扱説明書

商品概要

名称Switch2用カラフルコントローラー ホワイト/ブルー/ミント/ピンク/パープル/イエロー販売状況：11月14日発売価格(税抜)：3980円販売店：オフィシャルショップ

https://www.f-allone.com/

「ALLONE」アプリでは、サポートチャットにて２４時間いつでも問い合わせ可能

アローンでは、サポートチャットにて２４時間いつでも問い合わせいただける環境が整っており、お客様により安心してアローンの製品を使用していただける環境作りのお手伝いが可能になりました。チャットのみで解決しない場合は、サポートセンターへ直接問い合わせすることもできます。アプリ内では安心のサポートサービスのほか、新商品情報・商品カタログの閲覧もでき、オフィシャルショップで使えるクーポンなど様々な情報を発信いたします。下記リンクより、アプリのダウンロードしてみてください。

ALLONE(アローン)について

商品を通してアローンが提供していくこと

株式会社アローンは、2014年9月に設立して以来約800種類以上のゲーム周辺機器を作り続けてきました。2021年9月より「ALG」というゲーミングブランドを立ち上げ、2022年1月プロゲーミングチーム・クレストゲーミングの公式スポンサーに就任。来る2023年の9月、10周年目を迎えます。新型コロナウイルスの感染拡大により人々の交流は著しく減ったように思います。ここ数年の子供達は沢山寂しい思いをしてきました。卒業式や入学式がオンラインになり、昼食の時間は口を聞けない。楽しみにしていた修学旅行も、全てを捧げた全国大会も中止に。しかし、こんな窮屈な世界でも子供達は人間関係を構築する術を持っています。彼らは今、ゲームを通じてコミュニティを広げています。オンラインゲームの世界でリアルタイムに遊ぶことができるのです。誰に教わるでもなくゲームの中で待ち合わせができるようになってしまう。子供達の成長は、青春はゲームの中にも詰まっています。この柔軟なコミュニティの形こそが、子供達の光明を見出す力そのものだと考えます。だから私たちは「ゲームなんて」そんなお母さんやお父さんの言葉と和解したいのです。ゲームを通して未来を見る彼らを私たちは支えたいのです。

ALGについて

今、ゲームでご飯を食べていくという夢を本気で追う若者が沢山います。"eスポーツ"を知っていますか。eスポーツとはビデオゲーム、コンピューターゲームを用いた競技のことです。日本では2007年に日本eスポーツ協会設立準備委員会が発足し2010年にプロゲーマーが誕生した、まだまだ新しい業界です。日本でも10代の若者が世界で活躍しています。新しいものに吹く追い風やゲームに対する後ろ向きなイメージ、メジャーになるにはまだまだ時間がかかるかもしれません。だからこそ私たちはこの場所で挑戦をすることにしました。彼らが繋ぐ時代を見たいから。ゲームの面白さを1人でも多く届けたいから。いつかゲームから遠ざかった大人達に帰ってきてほしいから。ALGは人と娯楽が紡ぐ新たな場所を実現します。挑戦を続けるあなたの為に、私たちも挑戦を続けます。すべてがひとつになる「ALL make ONE」URL ： http://140-041.co.jp/

本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社アローンTel：049-298-8273