¡Ö¥Õ¥ëー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦ ¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡¦PCÆ°²è»ëÄ°ÂÐ±þ¡Ë¡× 11·î25ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Äé Áï¡Ë¤Ï¡¢¿·´©¡Ö¥Õ¥ëー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦ ¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡¦PCÆ°²è»ëÄ°ÂÐ±þ¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥È¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¡¦»ý¤ÁÊý¤«¤é²»¤Î½Ð¤·Êý¤Þ¤Ç¡¢Æ°²èÉÕ¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë²òÀâ¡¦¼Â±é¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥Õ¥ëー¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÊý¤â¤³¤Î¶µËÜ¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Îý½¬»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤·¤Å¤é¤¤Êý¤Ç¤â15Ê¬¡¢30Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤¿Îý½¬¥á¥Ë¥åー¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤²»¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú´ï¤¬¿á¤±¤Ê¤¤»þ¤ÎÎý½¬ÊýË¡¤âÉ¬¸«¡£¾åÃ£¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¥ì¥Ñー¥È¥êー¤â½¼¼Â¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¥Õ¥ëー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦ ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤DVDÉÕ(GTK01091089)¡×¤Î²þÄûÈÇ¤Ç¤¹¡£¡Ú¼ýºÜ¶Ê¡Û¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¡¿¥À¥Ëー¡¦¥Üー¥¤¡¿¤µ¤ó¤Ý～ ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù ¤è¤ê¡¿¥àー¥ó¡¦¥ê¥Ðー¡¿¤¢¤éÌî¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¿¤¤¤Ä¤«²¦»ÒÍÍ¤¬¡¿ÊÌ¤ì¤Î¶Ê¡¿»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¿¥¸¥å¡¦¥È¥¥¡¦¥ô¡¿ÇòÄ»～ ¡ØÆ°Êª¤Î¼ÕÆùº×¡Ù ¤è¤ê¡¿°¦¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¿¥á¥Ì¥¨¥Ã¥È～ ¡Ø¥¢¥ë¥ë¤Î½÷¡Ù ¤è¤ê¡¿¥»¥ì¥Êー¥Ç¡¿¥¬¥ô¥©¥Ã¥È¡¿Ì´¤Î¤¢¤È¤Ë¡¿¤¤è¤·¤³¤ÎÌë-Á´16¶Ê-
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥Õ¥ëー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦ ¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡¦PCÆ°²è»ëÄ°ÂÐ±þ¡Ë
Äê²Á¡§2,420±ß(10¡óÀÇ¹þ)¡¡»ÅÍÍ¡§A4ÊÑ·¿È½½Ä/112¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î25Æü¡¡ISBN¡§978-4-636-12254-1¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTW01102625https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102625https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309475
¡Ú¥·¥êー¥º´û´©¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡Û
¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦(¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤ÇÆ°²è»ëÄ°ÂÐ±þ)
Äê²Á¡§2,420±ß(10¡óÀÇ¹þ)¡¡»ÅÍÍ¡§A4ÊÑ·¿È½½Ä/112¥Úー¥¸ISBN¡§978-4-636-12260-2¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTW01102631https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102631
¤ªµá¤á¤Ï¡¢Á´¹ñ¥ä¥Þ¥ÏÆÃÌó³Ú´ïÅ¹¡¦½ñÅ¹¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡£
