結婚相談所「アーチ結婚相談室」（所在地：大阪市北区天神橋2-4-17千代田第一ビル2階、代表：木村 惠）は、婚活を始めたいけれど不安を感じている男女を対象にした無料相談会「金曜夜のCafé会 in 淀屋橋」を、毎週金曜日に「カフェレクセル御堂筋淀屋橋店」で開催いたします。

■ 背景

近年、結婚を希望しながらも「異性との交際経験がない」「婚活を始めたものの上手くいかない」と悩む男女が増えています。実際の調査でも、※交際未経験者の約7割が“出会いのための行動を特にしていない という結果があり、「興味はあるけれど、どう動けばいいのか分からない」と感じている人が少なくありません。こうした“婚活初心者”の方々が、肩の力を抜いて一歩を踏み出せる場所をつくりたい――。その想いから誕生したのが、今回の「金曜夜のCafé会 in 淀屋橋」です。たとえ10分だけの参加でも歓迎。お茶を飲みながら、仕事帰りにふと立ち寄れる“日常の中の婚活時間”を提案します。「出逢いは、動くことでしか生まれない。」アーチ結婚相談室は、そんな小さな一歩を後押しすることで、新しい婚活文化の広がりを目指しています。※オウンドメディア『マシェラボ』（ https://machetalk.jp/media/ ）編集部調査：日本全国の20歳～49歳の未婚男女362名を対象に、現代未婚者の恋愛事情・結婚観に関する調査(2025年6月）より

■ イベント概要

【開催日時】毎週金曜日 17:30～19:00（ご都合のよい時間にご参加ください。要予約）【場所】カフェレクセル御堂筋淀屋橋店 （※変更時は事前にご連絡します）【対象】淀屋橋周辺で勤務されている婚活初心者の男女（年齢不問）【参加費】相談料無料（カフェ代のみ実費）

■担当カウンセラー

アーチ結婚相談室カウンセラー：スガタ「結婚」その先の“家庭のチカラ”を育むことを理念に、男女それぞれの人生に寄り添うカウンセリングを行う。特に女子校・男子校出身者の婚活に強く、自身も10年間女子校で育った経験から、異性との関わりに不安を抱く方への寄り添いを得意としている。

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社クーディビジョン アーチ結婚相談室arch_1066@koodivision.co.jpTEL：06-4801-8686