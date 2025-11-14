CYNHN(スウィーニー)が来年1月に発売する新曲「ループバック・ロールトラッシュ」のジャケット写真および制作クレジットを解禁した。本作は、作詞を渡辺翔、作曲を田淵智也（UNISON SQUARE GARDEN / THE KEBABS）が担当。CYNHNの楽曲を数多く手掛けてきた渡辺翔と、CYNHNへの楽曲提供は初となる田淵智也がタッグを組む。田淵智也はベーシストとして「ラルゴ」のレコーディングに参加しているものの、CYNHNの作曲を手がけるのは初となる。また、公開されたジャケット写真は、青を基調とした幻想的な世界観の中で、澄み渡る透明感と凛とした存在感を放つメンバーの姿が印象的なビジュアルに仕上がっている。先日、グループ最大キャパである恵比寿ザ・ガーデンホール公演をソールドアウトし、今、勢いに乗るCYNHN。来年のツアータイトルにもなっている「ループバック・ロールトラッシュ」が、CYNHNの新たな挑戦を象徴する。彼女たちの2026年の飛躍を約束する楽曲になるだろう。CYNHNの今後の展開から目が離せない。◆楽曲情報・2026年1月21日(水)発売「ループバック・ロールトラッシュ」【蒼盤】〈収録曲〉M1.ループバック・ロールトラッシュ作詞:渡辺翔 / 作曲:田淵智也 / 編曲:eba M2.もうだいじょうぶ作詞・作曲:渡辺翔 / 編曲:笹川真生M3.わるいこと作詞・作曲:渡辺翔 / 編曲: ebaM4.未定〈価格〉\1,800(税込)【碧盤】 〈収録曲〉M1.ループバック・ロールトラッシュ作詞:渡辺翔 / 作曲:田淵智也 / 編曲:eba M2.もうだいじょうぶ作詞・作曲:渡辺翔 / 編曲:笹川真生M3.わるいこと作詞・作曲:渡辺翔 / 編曲: eba〈価格〉\1,200(税込)・2025年10月8日(水)配信リリース「もうだいじょうぶ」各楽曲配信サイト：https://cynhn.lnk.to/daijoubuMV：https://youtu.be/giJxmEOKTuo・2025年8月13日(水)配信リリース「わるいこと」各楽曲配信サイト：https://cynhn.lnk.to/waruikotoMV：https://youtu.be/PEhr-v1KpkA◆イベント情報11月11/16(日)神奈川・マルイファミリー溝口11/22(土)東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店11/23(日)東京・カメイドクロック11/24(月・祝)東京・タワーレコード新宿店11/30(日)三重・イオンモール鈴鹿12月12/14(日)東京・某所12/20(土)東京・某所12/21(日)東京・某所12/27(土)東京・タワーレコード錦糸町店詳細：https://www.teichiku.co.jp/artist/cynhn/#t_event※スケジュール・イベント内容等は変更の可能性もございます。予めご了承下さい。※各イベント詳細内容は追って、公式HPもしくはSNSにて告知いたします。※施設、店舗への直接の御連絡はご遠慮下さい。◆ツアー情報『CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-』2月2/1(日) 埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-32/14(土) 福岡・DRUM Be-12/22(日) 北海道・cube garden2/23(月祝) 千葉・LOOK3月3/14(土) 愛知・SPADE BOX 3/15(日) 大阪・Yogibo META VALLEY3/22(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd4月4/5(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall4/26(日) 沖縄・Cyber Box＜チケット＞一般発売2月公演：2026年1月9日(金)20:00～3・4月公演：2026年2月6日(金)20:00～▽FC先行申し込みページhttps://cynhn.com/contents/1000295◆プロフィール「CYNHN（スウィーニー）」とは「青色」の意味。DEARSTAGEとJOYSOUNDの共同オーディションで選ばれた綾瀬志希・月雲ねる・青柳透のメンバーに、2022春ディアステージ・パーフェクトミュージック合同VOCALIST AUDITIONにて選ばれた広瀬みのりで構成される。所属レーベルはI BLUE。”青”の世界観をイメージした楽曲制作、”蒼”にこだわったビジュアルや演出、楽曲の多くを手掛ける渡辺翔氏による”碧”く等身大の歌詞に彩られ、”青い未完のヴォーカルユニット”として歌を届けている。◆CYNHN公式サイト〇Xhttps://twitter.com/CYNHN_DS〇Instagramhttps://www.instagram.com/cynhn_ds/〇YouTubehttps://www.youtube.com/@cynhn〇TikTokhttps://www.tiktok.com/@cynhn_ds〇CYNHN Official Sitehttps://cynhn.com/〇テイチクエンタテインメントhttps://www.teichiku.co.jp/artist/cynhn/