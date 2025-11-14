株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区、代表取締役：岩上敦宏、以下「アニプレックス」）は、スマートフォン向けゴルフゲーム『みんゴル』において、2025年11月14日（金）より、全国に展開するゴルフ用品専門店の運営や商品開発、ゴルフ場・練習場・スクールの運営を手掛ける、つるや株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西村理作、以下「つるやゴルフ」）とのコラボイベントを開催いたします。また、本コラボイベントの開催を記念して、つるやゴルフ公式Xでは、つるやゴルフマスコットキャラクター「つるッピー」や『みんゴル』ロゴがプリントされたゴルフボール2球セット、さらにゲーム内アイテムが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも同時開催いたします。ぜひ、この機会に『みんゴル』をお楽しみください。

つるやゴルフとのコラボイベント「つるやゴルフコラボ杯」を開催!!

本イベントでは、つるやゴルフの公式キャラクター「つるッピー」をモチーフにした専用アバターや装備を使用し、強風が吹き荒れる特別仕様のイベントコース「ポルトガルブレイシングG.C」に挑戦していただきます。風を読み、正確なショットを決める腕前が試される、スリリングなコースとなっております。さらに、イベント期間中のミッション報酬には、コラボ期間中のラントナで強力なスキルを発動する「つるッピーウェア」や、「フェスチケット（ギア）」など、豪華報酬が盛りだくさん！この機会に、つるッピーとともに風を味方につけてナイスショットを狙い、イベントコースを攻略して豪華報酬を手に入れましょう！開催期間：2025年11月14日（金）12:00 ～ 2025年11月27日（木）11:59※ホール遷移時に自動的にイベント用アバター・装備に切り替わります※本イベントコースでは能力ボールによるパラメータは反映されません※一部機能は進行状況によってプレイに制限があります。解放条件をクリアすることで参加できます。※イベントコースの解放には「東京グランドゴルフガーデン HOLE4」をクリアする必要があります。※予告なく内容が変更・中断される場合があります。あらかじめご了承ください。

■つるやゴルフコラボ記念！Xプレゼントキャンペーン開催!!

つるやゴルフとのコラボ開催を記念して、『つるやゴルフ』公式Ｘにて、「つるッピー」、『みんゴル』ロゴがプリントされたゴルフボールの2球セットやゲーム内アイテムが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。『つるやゴルフ』公式Ｘをフォローし、該当ツイートをリポストするだけで応募完了となりますので、ぜひご参加ください！

＜開催期間＞

2025年11月14日（金）12:00 ～ 2025年11月27日（木）23:59

＜応募方法＞

1. 『つるやゴルフ』公式X（https://x.com/TSURUYAGOLF）をフォロー2. 該当ポストをリポスト

＜賞品＞

・ゴルフボール2球セット（つるッピー＆『みんゴル』ロゴ入り） … 5名様・みんゴルフェスチケット（ギア・ウェア）各1枚＋無償コイン15,000 … 10名様・みんゴル無償コイン10,000 … 30名様※賞品の内容は選べません。

タイトル：みんゴルジャンル：ゴルフゲーム対応：iPhone, iPad / Android / Fire タブレット利用料：基本プレイ無料 （アプリ内課金あり）配信日：AppStore／GooglePlay：2017年7月4日（火）Amazonアプリストア：2017年11月8日（水）権利表記： ©Sony Interactive Entertainment Inc. ©Aniplex Inc. Developed by Drecom Co., Ltd.公式サイト： https://www.mingol.comダウンロード：【AppStore】https://itunes.apple.com/jp/app/みんゴルmingol/id1222470333?mt=8【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forwardworks.mingol【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B076Z8P8YQ

スマートフォン向けゴルフゲーム『みんゴル』とは

『みんゴル』は、「プレイステーション」を代表する作品のひとつ「みんなのGOLF」シリーズの“誰でも簡単にゴルフゲームを楽しめる”というコンセプトを、スマートフォンの特性や、プレイスタイルに合わせて最適化し、誰もが、いつでもどこでも、爽快ショットで手軽にゴルフゲームをお楽しみいただけます。 自分好みにキャラクターをカスタマイズして育成し、世界各地の名所をモチーフにした様々なオリジナルコースで、シングルプレイだけでなく、多人数でのオンライン対戦もお楽しみいただけます。

※ 名称、イベント内容やスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。※ 「PlayStation」、「プレイステーション」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。※ その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。