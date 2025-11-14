MINISFORUM、ブラックフライデーセールを開催、最大110,000円OFFの特別価格で提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334409&id=bodyimage1】
2025年11月14日（金）から12月2日（火）までの期間、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、年に一度のブラックフライデーセールを開催いたします。
AIミニPCから高性能ミニワークステーションまで、人気の製品が最大110,000円OFFの特別価格で登場します。
また、購入金額に応じた割引やプレゼント特典もご用意しております。
キャンペーンページ：https://bit.ly/47Xi4CX
主なキャンペーン内容
■スーパーセール
スタッフが厳選した人気モデルを、**期間限定の特別価格（最大30％OFF）**でご提供いたします。
■ スペシャルセール
ご購入金額に応じて自動的に割引が適用されます。税込25万円以上で3％OFF、35万円以上で5％OFF。
（スーパーセール対象商品を除く全品に適用されます）
■ コンボオファー
バンドル購入でさらにお得にご利用いただけます。ブラックフライデー期間限定の特別セットとして、対象ミニPCとアクセサリーを同時購入された場合、アクセサリーが50％OFFとなる特別割引もご用意しております。
■ 無料ギフト
税込\80,000以上のご購入で「U型枕」プレゼント（先行200名様）
税込\120,000以上のご購入で「MGP01ゲームパッド」プレゼント（先着100名様）
■ Minisポイント特典
MINISFORUMメンバーは、貯めたポイントをクーポンや限定ギフト（ミニカメラ、スタンド、スマホポーチ等）と交換可能。
・1000ポイント＝\1000 OFF
・3000ポイント＝\3000 OFF
・5000ポイント＝\4000 OFF
・6000ポイント＝\6000 OFF
（クーポンはセール割引との併用可）
■ 紹介ボーナスプログラム
お友達を招待してMINISFORUM製品を購入すると、紹介者に最大8000円の報酬を進呈いたします。
（※詳細は公式サイトのプログラムページをご確認ください）
MINISFORUMについて
MINISFORUMは、2018年に設立されたグローバルAI PCブランドです。150か国以上で累計400万台以上を販売し、世界1,500社を超える販売代理店ネットワークを展開しています。
私たちは「コンパクトなのに超高性能」という理念のもと、次世代のAI PC・ミニワークステーションを創造し続けています。
キャンペーンページ：https://bit.ly/47Xi4CX
※価格はすべて税込。数量限定商品のため、在庫状況により早期終了する場合がございます。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
