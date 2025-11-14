株式会社ジェイグループホールディングス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：新田 治郎、東証グロース：3063)が運営する名古屋市金山にある生クリームが魅力の行列カフェ「MOUMOU Cafe」。「MOUMOU Cafe」にて、2025年秋からパリパリ食感のクレープを提供開始致します。









■行列ができるカフェが2025年秋より、新商品・パリパリ食感のクレープの提供を開始致します！

2018年にオープンした名古屋市金山にある生クリームが魅力の行列カフェ「MOUMOU Cafe」。当店は、スイーツを支える“控えめな存在”だった“生クリーム”を主役にした店として、各種メディアにとり上げられるなど、注目を集める店として長年営業して参りました。そんな当店が、2025年秋より新商品として、パリパリ食感のクレープの提供を開始しております。









■クリームとの相性が抜群の「苺たっぷりクレープ」「贅沢チョコバナナクレープ」が登場！

新商品のクレープの魅力は、薄く焼き上げる事によりサクサクとした食感に仕上げて、クリームとの相性をよくした点に尽きます。その代表商品が、「苺たっぷりクレープ」「贅沢チョコバナナクレープ」です。





画像1





画像2

画像3





【「苺たっぷりクレープ」】

金額：セット1,200円

単品950円

イチゴを贅沢に使用して、クレープ生地のサクサク食感と相性抜群の新商品です。





【「贅沢チョコバナナクレープ」】

金額：セット1,130円

単品880円

バナナとチョコレートソースを合わせた逸品。パリパリクレープとの食感が絶妙の新商品です。









■「Mou Mou Cafe金山」とは

金山駅北口から徒歩1分、アスナル金山にある「Mou Mou Cafe金山」はこだわりの北海道産を使用した「生クリーム専門店」。生クリームを存分に味わえる「シフォンケーキ」や風味豊かでモチモチ食感の生地がたまらない「クレープ」など、こだわりの材料を使用したスイーツをご用意。「てりたまクレープ」などのお食事クレープも。北海道産の濃厚だけど舌の上ですっと消えていくようなさっぱりとした生クリームを堪能できます。





画像4





■店舗概要

店舗名 ： MouMou cafe アスナル金山店

所在地 ： 愛知県名古屋市中区金山1-17-1 アスナル金山 2F

アクセス ： JR 金山駅 北口 徒歩1分

名鉄名古屋本線 金山駅 北口 徒歩1分

地下鉄名城・名港線 金山駅 北口 徒歩1分

金山駅から98m

営業時間 ： 月～日、祝日、祝前日: 11:00～22:00

(料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00)

公式サイト： https://moumou-cafe.jproject-shop.jp/kanayama/