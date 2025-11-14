【新宿ライム】“燃えてメッセージが浮かぶ”新感覚スイーツ「バーンアウェイケーキ」登場　～特別な日を“炎のサプライズ”で彩る、体験型アニバーサリーディナー～

株式会社 オペレーションファクトリー

東京・新宿駅東口徒歩1分の【アクアリウムダイニング 新宿ライム】では、

炎の演出でメッセージが浮かび上がる新感覚スイーツ

「バーンアウェイケーキ（Burn Away Cake）」を2025年11月18日～リリース。

“燃える瞬間、想いが現れる”――

その名の通り、火を灯すとシートが燃え、下から「Happy Birthday」や「Happy Anniversary」のメッセージが浮かび上がる、まるで魔法のようなサプライズケーキ。

誕生日や記念日、プロポーズなど特別な瞬間を、感動と笑顔で包み込みます。

ケーキ上部の燃えるシートには、当日の日付にチェックが入ったカレンダーデザインを採用。

“その日”が一生忘れられない日になるように――そんな想いを込めた一皿。

１.当月のカレンダーがデザインされたケーキをテーブルまでお持ちいたします。当日の日付の部分にはチェックが入っており、“今日という特別な日”を演出します。２.カレンダーのシートに火を灯すと、約5～7秒間ゆらめく炎が燃え広がり、燃え尽きると同時に下からメッセージが浮かび上がります。３.シートが燃え尽きた瞬間、下からメッセージが登場！驚きと感動を届けるサプライズケーキです。

・上段の燃えるシートはカレンダー仕様となっており、ご来店当日の日付にチェックが入っています。デザインは固定のため、変更はできませんのでご了承ください。

・ケーキ上部（燃えるシートの下）には「Happy Birthday」または「Happy Anniversary」のメッセージプレートをお付けできます。当日のメッセージ内容の変更は承れませんので、あらかじめご了承ください。

■コース概要

燃えて現れるサプライズメッセージのバーンアウェイケーキ&記念日カクテル付き！『厳選牛のグリル×真鯛の香草パン粉焼き×トリュフ香るパルメザンチーズのリゾット』など8品5皿＜サプライズ記念日コース＞

大切な人との特別な夜にふさわしい、驚きと感動を演出するアニバーサリーディナー。メインは、香ばしく焼き上げた真鯛や、和牛パイ包みを添えた厳選牛のグリルなど、冬を感じる贅沢コース。フィナーレを飾るのは、炎の演出でメッセージが浮かび上がる“バーンアウェイケーキ”。「Burn Away＝焼き尽くす」の名の通り、燃える瞬間に想いが現れる新感覚スイーツです。誕生日や記念日にぴったりの、心に残るサプライズ体験を。

お料理＋バーンアウェイケーキ 5,400円(税込)

＜コースリスト＞

◇前菜◇ 前菜4種盛り合わせ

・ズワイ蟹のテリーヌ

・海老とアボカドの生春巻き

・季節野菜とモッツァレラチーズのタルト

・食べ頃果実と自家製ハムのミルフィーユ

※仕入れ状況により内容が若干変更になる場合があります。

◇魚料理◇ 真鯛の香草パン粉焼き 季節野菜と小海老のフリカッセ

◇肉料理◇ 厳選牛のグリル 和牛のパイ包みとじゃが芋とベーコンのラクレットチーズ添え

◇ご飯◇ パルメザンチーズのリゾット トリュフの香り

◇バースデーカクテル◇ 薔薇香るローズブランシュ

※アルコールが苦手な方はノンアルコールカクテルを提供させていただきます。

※こちらのドリンクはケーキを提供後にお持ちいたします。

◇デザート◇ メッセージ入り 燃えて浮き出るサプライズ“バーンアウェイケーキ”

■冬の特別企画「アクアリウム×ホワイトスノークリスマス」開催中

～水の都に、雪が降る。幻想とロマンスが溶け合う冬、新宿ライムへ。～

街の喧騒を抜けた先に現れるのは、ゆらめく水槽の光と白銀のきらめきが包む“冬のアクアリウムリゾート”。

新宿ライムでは、今年も冬限定の装飾〈アクアリウム×ホワイトスノークリスマス〉がスタート。

深いブルーに照らされた水槽の中を、光の粒が舞う。

その先に見えるのは、雪化粧を施したツリー、白く染まる枝木、そして水面に映るクリスタルの輝き。

まるで“水の中に雪が降る”ような、幻想的な光景。

テーブルを照らすキャンドルの炎、グラスの中で揺れる泡、そのすべてが、静かにロマンチックな夜を紡いでいく。

恋人と過ごすクリスマスディナーにも、気の合う友人たちとの女子会にも

この冬の新宿ライムは、誰の心にも小さな魔法を灯してくれる。

非日常に包まれる“白銀の夜”。水と雪が描くアクアリウムの物語を、あなたの五感で。

【店舗概要】

店名 アクアリウムダイニング新宿ライム

住所 JR・東京メトロ「新宿駅」中央東口出口から徒歩1分！

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-36-10 ミラザ新宿ビル 3F

電話番号 03-5919-2248

営業時間

月～金、祝前日:(ランチ)12:00～16:30／(ディナー)17:30～翌2:00

土、日、祝日:(ランチ)12:00～16:30／(ディナー)17:00～翌2:00

※12月12,13,19,20,24~27日 翌4:00まで営業。

【会社概要】

社名：株式会社オペレーションファクトリー

大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F

東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-8-7 アツミビル2F

代表者：代表取締役 笠島 明裕

設立：1998年7月

従業員数：正社員 333名 アルバイト 1,097名 (2025年1月時点)

店舗数：45店舗 (2025年1月時点 大阪27店舗/東京15店舗/福岡3店舗)

事業内容：多業態のレストラン運営、ホテルレストランの運営受託、飲食店プロデュース、コンサルティング、テイクアウトを目的としたスイーツの食物販店運営、EC/FC/ライセンスなどの飲食関連サービス事業

URL http://www.opefac.com/