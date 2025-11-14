EML（電界吸収変調レーザー）市場、2031年に15.8億ドル--技術集積と省エネ化が競争力を左右
EML（電界吸収変調レーザー）は、電界吸収変調器（EAM）とDFBレーザー（LD）を一体化した装置である。これは量子閉じ込めスターク効果（QCSE）を利用したエレクトロ吸収変調器であり、内部回折格子結合により波長を決定するDFBレーザーを用いている。小型で低波長の統合型高性能光通信光源であり、高速光ファイバー伝送ネットワークにおける情報伝送キャリアの普遍的で理想的な光源である。
本レポートは主にEML（電界吸収変調レーザ）チップ製品について集計している。
EML（電界吸収変調レーザー）業界は、高速光通信技術の進展とともに急速に発展している。特にデータセンターや通信インフラの高度化により、低消費電力かつ高性能な光源の需要が増加しているため、EMLは重要な役割を担う光源として注目されている。小型化と集積化の進歩により、通信品質の向上と省スペース化が可能となり、次世代通信ネットワークに不可欠な技術として位置づけられている。
市場動向としては、5Gや次世代高速通信規格の導入に伴い、より高い伝送速度と安定性を求める声が強まっている。そのため、高速変調能力を持つEMLの採用が拡大しており、各種光通信システムにおける標準的な光源として普及しつつある。また、環境意識の高まりにより、低消費電力かつ高効率な製品開発が加速し、業界全体の技術革新が活発化している。
市場を牽引する主な要因は、高速大容量通信のニーズ増加である。クラウドサービスや動画配信、IoTの普及により通信トラフィックは飛躍的に増大しており、それに対応するための光源技術が不可欠である。また、EMLは波長選択性と変調特性に優れているため、伝送距離や品質の面でも競争力を持つことができる。加えて、製造プロセスの最適化によりコスト競争力が向上し、幅広い用途での導入が進んでいる。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界EML （電界吸収変調レーザー）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/143492/eml--electro-absorption-modulated-laser）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが13%で、2031年までにグローバルEML （電界吸収変調レーザー）市場規模は15.1億米ドルに達すると予測されている。
図. EML （電界吸収変調レーザー）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334394&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334394&id=bodyimage2】
図. 世界のEML （電界吸収変調レーザー）市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、EML （電界吸収変調レーザー）の世界的な主要製造業者には、Lumentum、Coherent、Mitsubishi Electricなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約60.0%の市場シェアを持っていた。
企業の将来展望として、EML技術は今後さらに微細化と集積化が進み、より高密度な光通信システムの実現に貢献するだろう。特にデータセンターの需要増加に対応して、多チャネル対応や高耐久性を備えた製品が求められ、製品ラインアップの多様化が進む見込みである。また、量子閉じ込めスターク効果（QCSE）を利用した技術革新が続き、さらなる変調速度の向上と信号品質の安定化が図られることで、通信の信頼性が高まる。
