江古田兎亭で週末開催の朗読劇！１６人の声優が綴る完全オリジナルな３作品『爆走ポストマンジョニー』『転生讃歌』『境界線のほとり』コトスタ第１回公演-11月16日（日）16:00公演のみチケットあります。
１６人の声優が紡ぐ３つの物語の調べ 魅力的な声が誘う 未知なる物語の幕開けをあなたもぜひ。声優事務所STAR FLASHを運営する 株式会社スターフラッシュコトノハがお送りする新プロジェクト『コトスタ』。今第１弾として朗読劇をお送りします。演出に要迷酒さんを迎え、江古田 兎亭で未知なる物語が始まります。
日時は、今週末 １１月１５日（土）１１月１６日（日）の全４公演 好評につき残りチケットが１１月１６日１６：００の公演のみの空きとなります。１６人の声優の声の言の葉を感じてください。声優陣３人のコメントが届いております。
【上映概要】
コトスタVol.1 朗読劇
日時：２０２５年１１月１５日（土）（1）１７：００完売 （2）１９：３０完売
１１月１６日（日）（1）１３：００完売（2）１６：００（空きあり）
演目：『暴走ポストマンジョニー』『転生讃歌』『境界線のほとり』
会場：兎亭 東京都練馬区旭丘1-46-12 エイケツビル B1F（西武池袋線：江古田駅徒歩7分）
チケット：２，５００円税込（当日現金受付精算）（全席自由）
予約はメールでどうぞ info@star-flash.sakura.ne.jp 担当 髙橋
主催：株式会社スターフラッシュコトノハ
本上映は一般観覧に加え、報道関係者の取材・撮影も受け付けております。
取材をご希望の方は、上記メールまでご連絡ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334392&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334392&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334392&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社スターフラッシュコトノハ
プレスリリース詳細へ