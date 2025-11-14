Antec、スケルトンフレームのポンプヘッドデザイン採用水冷CPUクーラー「Skeleton シリーズ」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、スケルトンフレームのポンプヘッドデザイン採用、ARGB LEDを搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラーAntec Skeleton シリーズを2025年11月15日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Antec Skeleton シリーズ
Antec Skeleton シリーズは、ARGB LEDを搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラーです。スケルトンフレームで独特なデザインのポンプヘッドとRGB LEDにより、高い冷却性能とユニークなイルミネーションを実現します。主要マザーボードメーカーのアドレッサブルRGB制御に対応し、最大2000 RPMの120 mm PWMファンには全面発光に対応したARGB LEDを搭載、CPUの熱を素早く冷却し、高密度チューブによりメンテナンスフリーで長期3年の製品保証を実現します。
◆Antec Skeleton シリーズ 製品特徴
・RGB SYNCに対応した120 mm PWMファン標準搭載
最大2000 RPMの120 mm の全面発光ARGB ファンを標準搭載しています。付属のRGB分岐ケーブルにより、システムと連動したRGBイルミネーションを実現します。
・アドレッサブルRGBケーブル付属
主要マザーボードのアドレッサブルRGB に対応する、ケーブルを備えています。システムに合わせたイルミネーション制御やドレスアップが可能です。
・信頼性を高めた高密度チューブ
高耐久で液体のロスが少ない高密度チューブを採用し、信頼性の高い熱輸送システムによって確実な冷却を実現します。
※冷却液の補充、交換はできません。
・安心の長期3年間保証
Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は3年間です。
【発売詳細】
◆型番
Skeleton 240 ARGB
Skeleton 360 ARGB
Skeleton 360 ARGB White
◆発売日
2025年11月15日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-skeleton-240/
https://www.links.co.jp/item/antec-skeleton-360/
https://www.links.co.jp/item/antec-skeleton-360-white/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/Antec-Skeleton-240.zip
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/Antec-Skeleton-360.zip
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/Antec-Skeleton-White-360-.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
