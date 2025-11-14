検定資格を専門に取り扱う一般社団法人 日本総合検定資格センターは、 「日本名城検定」を全国一斉に開催予定で、 併願された方に日本名城検定公式テキストをもれなくプレゼントします。
検定資格を専門に取り扱う一般社団法人 日本総合検定資格センターは、
2026年1月25日（日）に「日本名城検定」を一般公開ＷＥＢ受検にて全国一斉に開催予定ですが、
検定の併願の申込みが多いことから、併願された方に日本名城検定公式テキストをもれなくプレゼントします。
今回実施される日本名城検定試験は、「日本名城検定 （東日本） 」「日本名城検定 （中日本） 」「日本名城検定 （西日本） 」の３つに分かれます。
この内、２つもしくは３つ同時に併願された方へ日本名城検定公式テキストをもれなく全員へプレゼントいたします。
キャンペーンの申し込みは2025年11月12日から2025年11月30日まで受け付けます。
お申込みは、下記ホームページより同日に併願申込みをされ、
お申込み画面のご要望欄にキャンペーンコード「WOHEIG2511MEI」をご記入ください。
ご記入がないとキャンペーン対象外となります。
お申込みはこちらから https://meijyou-kentei.jp/
検定試験は、コロナウィルス等の影響を考えＷＥＢでの受検となっております。
ご自宅や会社等でより安心して受検が可能です。
■日本名城検定は、まず始めに受検する基本としてベーシックが３つに分かれており、
東日本の日本名城全般とお城に関する知識全般を問うベーシック「日本名城検定 （東日本） 」と
中日本の日本名城全般とお城に関する知識全般を問うベーシック「日本名城検定 （中日本） 」と
西日本の日本名城全般とお城に関する知識全般を問うベーシック「日本名城検定 （西日本） 」の３つが同日開催となります。
時間帯は別々ですので、併願が可能となっております。
受検料・・ベーシック日本名城検定 各8,600円
※合格者には、日本名城検定合格証カードと日本名城検定合格証書が発行され郵送されます。
テキスト代・・2,900円（税込・送料込み）
テキスト詳細申込み https://meijyou-kentei.jp/guide/
■「日本名城検定」とは？
日本の名城を通じて、日本の歴史・文化をより深く学び、確かにそこにあった名城の記憶・ロマンをより身近に感じてもらいたい。
そんな想いから作られたのが「日本名城検定」です。
名城と言っても、思い描く城はひとそれぞれでしょう。
立派な天守閣がある城、名将ゆかりの城、旅先で尋ねた城。名前を聞いたことがある程度の城も、それぞれの歴史や物語があります。
故郷にある誇りの城や、自身のお気に入りの城があるという人も少なくないと思います。
ただ漠然と眺めていた城も学び知ることによって、より多くのことを学ぶことができるでしょう。
当検定では物理的な建造物だけでなく、その遺構や跡地を含めて城と捉え、東日本・中日本・西日本と日本を3つのエリアに分け、エリアごとに魅力ある名城を厳選し計100城選出しました。
城の基礎知識をベースに、憧れの偉人ゆかりのエリアからでも、故郷のエリアからでも、自分のペースで学びを進めて実力を試してもらえればと思います。
日本名城検定詳細
https://meijyou-kentei.jp/
日本名城検定試験日程
https://meijyou-kentei.jp/kentei/index/
＜事業内容＞
検定資格試験の開催
公共団体などでの企画運営
会社・学校等での一括団体受験開催
法人への検定資格制度の導入
検定正規認定店の公式認定など
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人
日本総合検定資格センター 城田
〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津 3-14-6
URL：https://meijyou-kentei.jp/
お問い合わせ先: https://meijyou-kentei.jp/contact/
