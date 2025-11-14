こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
11月24日（月・振休）池袋西口公園に“IKEBUSの仲間たち”が大集合！運行開始6周年を記念した「IKEBUSまつり2025」を初開催
WILLER（代表：村荑 茂高）は、豊島区（所在地：東京都、区長：高際 みゆき）と連携し、池袋西口公園グローバルリングにて、「IKEBUSまつり2025～池袋に集うバスたちの休日～」を、2025年11月24日（月・振休）に初開催します。
本イベントは、IKEBUSの運行開始6周年を記念し、改めてIKEBUSの魅力を発信するとともに、地域公共交通を身近に感じてもらい、池袋のまちと公共交通に対する愛着を深めてもらうことを目的に実施します。
当日は、普段揃って並ぶことのない池袋に縁のある4種類のバスが会場に並ぶ特別展示や、IKEBUSの制服や帽子を着用して写真撮影ができる運転手体験、入賞者には「IKEBUSグッズの詰め合わせ」をプレゼントする「IKEBUSまつりSPECIALクイズ大会」など、バスやまちの魅力を楽しみながら知ることができる様々なイベントを行います。
さらに、高速バス「WILLER EXPRESS」の出展ブースでは、人気の3列シート「リボーン」や、池袋と成田空港を結ぶ「成田シャトル池袋線」で運行する空港シャトルの車両を展示するほか、「WILLER EXPRESS」の制服や帽子を着用して運転手になりきる“ハイウェイパイロット”体験を実施します。
いつもバスにご乗車いただくお客様や地域にお住いの方など皆さまに感謝の気持ちを込め、子どもから大人まで楽しめるイベントを多数ご用意していますので、是非お越しください。
今後もWILLERは、お客様に寄り添い、お客様のニーズを満たすとともに新たな体験価値をお届けします。
■「IKEBUSまつり2025～池袋に集うバスたちの休日～」開催概要
会場：池袋西口公園グローバルリング
実施内容：バス車両展示（IKEBUS、高速バス「WILLER EXPRESS」の3列シート「リボーン」、国際興業バスのレトロフィットEVバス）、運転手体験、クイズ大会、ワークショップ、スタンプラリーなど
主催：豊島区/WILLER株式会社
出展協力：国際興業株式会社/株式会社ビックカメラ/株式会社サンシャインエンタプライズ/株式会社アルメック/IKE・SUNPARＫ/ダイドードリンコ株式会社
協力：芥川製菓（株）/ホテルメトロポリタン/（株）ユニクロ/サンシャイシティプリンスホテル/池袋ミステリータウン/ドーンデザイン研究所
詳細：https://www.city.toshima.lg.jp/333/2510222226.html
■「IKEBUS」概要
【乗車定員】22名(乗務員込み)
【最高速度】時速19Km
【デザイン】株式会社ドーンデザイン研究所/水戸岡鋭治氏
【運行会社】WILLER EXPESS株式会社
【貸切運行】一般社団法人としまアートカルチャーまちづくり協議会へ要予約（電話：03-3983-2366） ※走行ルートは申込み時に要相談
【運賃】
・1回乗車：おとな200円、こども（小学生の方）・高齢者・障がい者100円
・お得なフリーパス「1日乗車券」：おとな500円、こども（小学生の方）・高齢者・障がい者250円
・回数券（100円券×11枚つづり）：1,000円
※小学生未満のお子さまは無料です。
※詳細はIKEBUSサイトをご覧ください。
【IKEBUSサイト】https://travel.willer.co.jp/ikebus/（運行ルートや時刻表をご確認いただけます。）
■WILLER EXPRESS概要
【 社名】WILLER EXPRESS株式会社
【所在地】〒136-0082 東京都江東区新木場1-18-13
【設立】2012年9月
【代表者】代表取締役 平山 幸司
全国各地を結ぶ高速バス「WILLER EXPRESS」、空港までの旅路をつなぐ「空港シャトル」を運行するほか、食と移動の融合により新たな感動体験ができる「レストランバス」の運行や、池袋の主要なスポットを結ぶまちなか交流バス「IKEBUS」を運行しています。
最先端の技術とおもてなしの心でお客様に優しい移動サービスを実現することを理念に、移動に新たな価値を創造しており、今後もお客様のニーズを満たすとともに安心して利用いただけるサービスの提供に努めています。
