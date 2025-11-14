11月24日（月・振休）池袋西口公園に“IKEBUSの仲間たち”が大集合！運行開始6周年を記念した「IKEBUSまつり2025」を初開催

