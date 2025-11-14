NPBエンタープライズ、ソニー、サンリオによる、世界初となる野球のオルタナティブブロードキャストの実証実験「Let’s Play Baseball ～サンリオキャラクターズとふしぎな試合～」を配信開始

株式会社サンリオ

株式会社NPBエンタープライズ(以下、NPBE)、ソニー株式会社(以下、ソニー)、株式会社サンリオ(以下、サンリオ)は、野球の魅力や楽しさをより多くの方々に伝えるべく、世界初となる野球でのオルタナティブブロードキャストの実証実験として、「Let’s Play Baseball ～サンリオキャラクターズとふしぎな試合～」を本日より配信開始します。オルタナティブブロードキャストとは、実際の試合の選手やボールの動きをトラッキングし、アニメ作品などの世界観の中で再現し放送する取り組みで、日本ではすべてのスポーツ競技において初めての試みとなります(※1)。本実証実験は、2025年9月19日に東京ドームで行われた読売ジャイアンツ対広島東洋カープ戦を、サンリオのコンテンツの世界観でプレーを再現する形で実施します。配信は、日本野球機構(NPB)公式チャンネル(YouTube)、読売巨人軍公式チャンネル(YouTube)、サンリオキャラクターズチャンネル(YouTube)、GIANTS TV(読売巨人軍の公式動画配信サービス)で、2026年3月31日までご覧いただけます。今回の取り組みでは、世界中で長く愛されているサンリオのキャラクターを、日本の国民的スポーツとして高い人気を誇るプロ野球と結びつけ、ソニーのテクノロジーを生かして、３社共同で野球の新たな観戦体験を提供します。

NPBEとソニーは、データを活用した新しいプロ野球の観戦体験の創出を目指して協業を進めています。本取り組みはその一環として、これまで野球にあまり馴染みのなかった視聴者を含むより多くの方々に、野球の魅力を届けることを目的に実施します。本コンテンツでは、サンリオのハローキティやクロミ、バッドばつ丸が登場するかわいく親しみやすい世界観の中で、クイズや隠れている「ジャビットくん」探しを楽しみながら、野球のルールやプレーの面白さに自然に触れることができ、子どもから大人まで家族や友人みんなで共有できる新しい映像体験を実現します。

この取り組みで活用するプレーデータは、ソニーのグループ会社であるHawk-Eye Innovations(ホークアイ)の高精度なトラッキングシステムで取得し、一般社団法人日本野球機構(NPB)とソニーで共同開発した「データ・マネジメント・プラットフォーム(DMP)」(※2)で管理するデータです。また、ソニーのグループ会社であるBeyond Sports(ビヨンドスポーツ)のデータ補正やビジュアライゼーション技術を用いてデータを3Dアニメーション化することで、野球特有の選手の動きやボールの軌跡の表現、通常の放送映像では実現が難しいカメラアングルなど、オルタナティブブロードキャストならではの映像表現で新しいファン層に野球の魅力を届けます。

ホークアイのシステムによって得られた実際のプロ野球の試合の選手パフォーマンスデータを、ビヨンドスポーツの最新技術により、キャラクターIPに被せることで、中継映像とは違った新しいアニメーションコンテンツとしてお届けします。子供たちにとって、最初にプロ野球に触れる環境を用意しその楽しさを伝えるため、サンリオ様の協力のもと子供たちにとって身近なキャラクターIPを活用し、CGならではのユニークな映像、人気キャラクターによるわかりやすい解説、クイズなどを通じて、野球に興味を持ってもらい、プロ野球を視聴する敷居を下げ、プロ野球の認知向上を目指し、未来のプロ野球ファン層の拡大につなげてまいります。

ソニーは「テクノロジーの力で未来のエンタテインメントをクリエイターと共創する」ことをミッションに掲げ、世界中の人に感動を提供し続けることをめざしています。日本で初めてとなる今回のオルタナティブブロードキャストを通して、国内でも新たなエンタテインメントをお届けできることを嬉しく思います。今後もNPB、NPBEと協業を一層強化し、ソニーのテクノロジーによってデータを活用した多様な野球の楽しみ方を提供することで、プロ野球の魅力をさらに多くの人々に伝え、日本における野球の発展に貢献します。

サンリオは、「One World, Connecting Smiles.(一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。)」というビジョンのもと、スポーツを含む幅広い分野との協業を進めています。本取り組みでは、サンリオならではの親しみやすい世界観が最新のテクノロジーと組み合わされ、これまでにない全く新しい野球観戦の実現に貢献することができました。サンリオのキャラクターが登場する野球中継を通してエンターテイメントに新たな価値を付与し、次世代の楽しさや喜びをみんなで共創していくことを目指してまいります。

