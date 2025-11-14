Pathfinder、「毎日0円で成田空港へ」キャンペーンを開始

Pathfinder株式会社

片道専用レンタカーサービス「カタレン」を運営するPathfinder株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小野崎悠介）は、年末の移動シーズンに合わせて「毎日0円で成田空港へ」キャンペーンを2025年12月1日（月）～12月31日（水）の期間限定で実施します。

本キャンペーンでは、東京から成田空港までの片道レンタカーを対象に、抽選で毎日1組限定で無料で利用できます。空港までのアクセスをより手軽に、より自由にすることを目的とした、Pathfinderによる年末限定の取り組みです。

キャンペーン実施の背景

旅行や帰省、出張など、人々の移動が再び活発化しています。しかし、空港までのアクセスについては「荷物が多くて動きづらい」「早朝・深夜便に合わせにくい」といった課題も多く、より柔軟な移動手段が求められています。

Pathfinderは、片道専用レンタカーサービス「カタレン」を通じて、行き方も、帰り方も自分で選べるという新しい移動の形を提案してきました。

今回のキャンペーンでは、レンタカー会社の回送車両（返却地へ戻すための車）を有効活用し、その車をお客様の移動にあてることで、運用コストを抑えながら人も車も無駄なく動くサステナブルな仕組みを実現しています。

空港までの移動をもっと自由に、もっと楽しく。

その思いを込めて、誰もが使いやすい「0円の片道移動」を提供します。

キャンペーン概要

応募方法

抽選・発表スケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67457/table/46_1_53914914eefa435b027261c7a29b3c93.jpg?v=202511141158 ]- 応募フォームに必要事項を入力- （任意）X（旧Twitter）でハッシュタグ「#0円で成田空港へ」「#カタレン」をつけて投稿- （任意）カタレン公式（@Kataren_jp）をフォロー投稿は任意ですが、実施いただいた方は当選確率がアップします。また、利用後に体験を投稿してくれた方の中から、次回使える1,000円分クーポンをプレゼント予定です。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67457/table/46_2_ffff8a14e544d4ce8ace21eb2c5ad1ed.jpg?v=202511141158 ]

※ご希望日の 2～3 週間前までの応募がおすすめです。

※車両に空きがある場合は、直前の応募でも抽選対象になる場合があります。

注意事項

・当選者にはメールにてご連絡します。

・当選後3日以内にご返信がない場合、当選は無効となります。

・当選後はカタレン公式サイトにて通常どおりご予約いただきます。

・本キャンペーンは「東京→成田空港」の片道利用が対象です。

・日本国内で有効な運転免許証をお持ちの方に限ります。

・他のキャンペーン・割引との併用はできません。

・同一名義での複数当選は無効となります。

・本キャンペーンはキャッシュバック方式（ご利用後に返金）で実施します。

・高速料金およびオプション料金はお客様のご負担となります。

・保険・補償内容は通常のレンタカー契約に準じます。

・天災・交通事情等により、キャンペーン内容を変更または中止する場合があります。

・キャンペーン内容は予告なく変更または終了する場合があります。

・当選権利の譲渡および転売は禁止されています。

・取得した個人情報は本キャンペーン運営および連絡目的にのみ使用します。

・詳細な利用条件はカタレン公式サイトの規約をご確認ください。

片道専用レンタカー「カタレン」について

Pathfinder株式会社が運営する、主要都市と空港間などを結ぶ片道（乗り捨て）専用のレンタカーサービスです。従来のレンタカーの往復利用や高額な乗り捨て料金といった課題を解消し、ガソリン代・保険料込みのリーズナブルな価格でご提供します。早朝・深夜便の利用や、荷物が多いお客様の移動手段として、利用いただいています。

公式サイト：https://kataren.jp/

Pathfinder株式会社について

Pathfinderは、MaaS（Mobility as a Service）時代の開拓者(Pathfinder)となることを目指し、2020年に設立されたモビリティサービス研究開発企業です。社名は火星探査計画Mars Pathfinderに由来し、同プロジェクトの革新的な姿勢にあやかり、名付けられました。

2022年3月にリリースされた、日本初の出発店舗・返却店舗が固定の片道専用レンタカーのマッチングサービス「カタレン」の開発や、回送/遊休車両マーケットプレイスの立ち上げ等、MaaS領域で移動のハードルを下げるため、幅広く取り組みます。

カタレン HP：https://app.kataren.jp/

コーポレートHP：https://pfr.technology/

社 名：Pathfinder株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門2丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー 5F ANOBASHO内

資本金：8786万円

設 立：2020年1月27日

事 業：MaaS及び関連サービス/研究開発

代表取締役：小野崎 悠介