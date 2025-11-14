『Japan Affiliate Summit 2025（ジャパン・アフィリエイト・サミット） -本気でアフィリエイトを学ぶ会-』を日本アフィリエイト協議会（JAO）が12月17日（水）に無料開催
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）主催でアフィリエイト業界動向や最新トレンドを学べる毎年年末恒例の一大イベント『Japan Affiliate Summit 2025（ジャパン・アフィリエイト・サミット） -本気でアフィリエイトを学ぶ会-』（以下、アフィリエイトサミット）を、今年も2025年12月17日（水）午後に東京・渋谷の会場とオンライン配信のハイブリット形式で無料開催致します。
アフィリエイトサミットはその名の通り、アフィリエイトサイト運営者（アフィリエイター、ブロガー、法人メディア運営者）、広告主側のアフィリエイト担当者、アフィリエイト・サービス・プロバイダー（ASP）のスタッフ、インターネット広告代理店など、アフィリエイトビジネスに関わる個人・法人の方を対象としたアフィリエイト業界の一大イベントです。
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）会員はもちろん、過去にJAO主催イベントにご参加ご視聴頂いたことのある方であれば、原則どなたでも無料でアフィリエイトサミットにお申込み頂けます（※JAO正会員＆賛助会員には「録画視聴枠」の特典もご用意しております）。
本年のアフィリエイトサミットでは特別企画といたしまして、株式会社JADE 代表取締役ファウンダーCSO長山一石氏とシニアコンサルタント篠原誠氏による基調講演「【2025版】検索はどこから来て、どこへ行くのか AI時代における検索エンジンの立ち位置とは」を開催致します。
また、昨年開催し大変ご好評を頂いた「ASPパネルディスカッション」を今年も実施致します。アフィリエイト・サービス・プロバイダーの皆様から、アフィリエイトが関わる様々なテーマについてご意見ご回答を頂く予定です。
【特別講座＆パネルディスカッション詳細】
■特別講座：【2025版】検索はどこから来て、どこへ行くのか AI時代における検索エンジンの立ち位置とは
株式会社JADE 代表取締役ファウンダーCSO 長山一石様、シニアコンサルタント 篠原誠様
生成AIの進歩によって「時代遅れ」とみなされつつある検索エンジン。ChatGPT といった生成AIサービスによって、Googleは完全に淘汰されてしまうのか。講演では、生成AIサービスの仕組みや歴史を検索エンジンと対比しつつ、今後の展望についてお話しします。
■ASPパネルディスカッション
ASPご担当者様にパネリストとしてご協力頂き、事前に皆様からお寄せ頂くアフィリエイト関連のご質問をテーマにディスカッションさせて頂きます。モデレーターは日本アフィリエイト協議会（JAO）代表理事の笠井北斗が務めます。
特別講座とパネルディスカッション以外にも、アフィリエイト業界の最新情報共有とJAO活動報告、アフィリエイトサイト運営者1,000名に実施したアフィリエイト市場調査結果2025の発表、2026年以降のアフィリエイト業界展望等、様々な企画を予定しております。
さらに、アフィリエイトサミット後には「アフィリエイト忘年会」（任意参加企画、会費5,000円）の開催も予定しております。アフィリエイター、広告主、ASP、代理店など立場を超えて情報交換や交流が可能な忘年会にもぜひご参加頂けますと幸いです。
『Japan Affiliate Summit 2025 -本気でアフィリエイトを学ぶ会-』にご参加頂ける方は、日本アフィリエイト協議会（JAO）の【会員向けメールマガジン】、もしくは日本アフィリエイト協議会の【会員限定Slack】に記載されている申込フォームから、締切日時までにお申込みください。
▽日本アフィリエイト協議会の会員特典＆お申し込みはコチラ▽
