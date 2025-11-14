株式会社テレビ新広島が事務局をつとめる「ACTION FOR ZERO Miyajima」は、広島県内でごみ拾いを行い、その様子を撮影して画像を送付すると、宮島口・宮浜温泉の宿泊券が当たる「広島県内ごみ拾いキャンペーン」を実施します。（※広島県内在住者対象）

瀬戸内海に流れ込む海洋プラスチックごみは年間で約4,500トン、そのうち私たちが暮らす街から流出しているものは約3,000トンと言われています。街をきれいにすることで、海に流れ出すプラスチックごみを削減し、きれいで豊かな海を一緒に守っていくことを目的として開催します。

宮島口・宮浜温泉のペア宿泊券が当たる！

ごみ拾いを実施した写真を撮影して、ACTION FOR ZERO Miyajima公式LINEに画像を送付するだけで応募完了。宮島コーラルホテル、湯の宿 宮浜グランドホテルの宿泊券(ペア・1泊2食付き)が当たります。現在、宮島口及び宮島町では、使い捨てプラスチックを削減するため、地域一体となってプラスチック代替素材の導入を進めています。

応募は簡単！LINEで画像を送付するだけ

応募期間：2025年11月～2025年12月31日 応募分まで応募方法：①ごみ拾いを行う②ごみ拾いの様子を写真撮影③ACTION FOR ZERO Miyajima公式LINEをフォロー④公式LINEに撮影した画像を送付するだけで応募完了

当選発表：当選された方にDMにてご案内します抽選プレゼント：宮島コーラルホテル宿泊券（ペア・1泊2食付き）…4名様湯の宿 宮浜グランドホテル宿泊券（ペア・1泊2食付き）…4名様※宿泊施設は選べません※宿泊プランは、施設が指定するプランとなります※年末年始・GW（前後含む）・施設が定める日等の繁忙期は使用できません※宿泊日はお電話にて宿泊施設とご相談ください※宿泊施設までの往復交通費等はお客様負担となります

https://lin.ee/etfJNoU

「ACTION FOR ZERO Miyajima」とは、廿日市市宮島口及び宮島町において使い捨てプラスチックの使用量を削減していくキャンペーン。主に飲食店や小売店などの商業施設、旅館やホテルなどの宿泊施設において利用されているテイクアウト容器やホテルアメニティ等の使い捨てプラスチック製品を、非プラスチック製品や生分解性素材製品等へ置き換えを推進しています。自然に還る素材のドリンクカップやホテルアメニティ、アルミボトル缶などの提供が順次開始されています。

キャンペーンやプロジェクトについての詳細は、ACTION FOR ZERO Miyajima公式ホームページをご確認ください。

https://actionforzero-hiroshima.com/