株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、いちごのおいしさを取り入れた“いちごフェア”商品5品を2025年11月18日(火)に期間限定で新発売いたします。





バリエーション豊かな“いちごフェア”商品

栃木県が生んだ、甘さ際立ついちご「とちあいか(R)」と、甘みと酸味のバランスが絶妙な「あまおう苺」を用いた、この時期だけの味わいをお楽しみいただけます。









【5品共通の商品概要】

発売日 ：2025年11月18日(火)全国発売

販売チャネル(予定) ：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ：オープンプライス





◆アルフォートとちあいか(R)苺

とちあいか(R)苺パウダーをチョコレートに練り込みココアビスケットと組み合わせました。とちあいか(R)苺チョコレートの際立つ甘さとココアビスケットのほろ苦さがマッチしたおいしさをお楽しみいただけます。





商品名 ：アルフォートとちあいか(R)苺

内容量 ：136g(個装紙込み)

賞味期限：12カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/555101/img_555101_2.jpg





※とちあいかは栃木県の登録商標です。(登録第6232688号)とちあいか許諾第T2024-009号









◆エリーゼとちあいか(R)苺

サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、とちあいか(R)苺クリームを包みました。ウエハース生地のくちどけとともに口の中に広がるとちあいか(R)苺の際立つ甘みをお楽しみいただけます。





商品名 ：エリーゼとちあいか(R)苺

内容量 ：32本(2本×16袋)

賞味期限：12カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/555101/img_555101_3.jpg





※とちあいかは栃木県の登録商標です。(登録第6232688号)とちあいか許諾第T2024-010号









◆ロアンヌとちあいか(R)苺

サクッとやさしい食感の香ばしいゴーフレットで強い甘味のとちあいか(R)苺クリームをサンドしました。やさしい口どけと甘みの強い苺のおいしさがマッチした商品です。





商品名 ：ロアンヌとちあいか(R)苺

内容量 ：16枚(2枚×8袋)

賞味期限：12カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/555101/img_555101_4.jpg





※とちあいかは栃木県の登録商標です。(登録第6232688号)とちあいか許諾第T2025-014号









◆ミニミルフィーユショコラあまおう苺

あまおう苺クリームをサクサク食感のパイとウエハースではさみ、その上からチョコレートをコーティングしたひとくちサイズのミルフィーユです。あまおう苺の甘みと酸味の絶妙なバランスをお楽しみいただけます。





商品名 ：ミニミルフィーユショコラあまおう苺

内容量 ：84g(個装紙込み)

賞味期限：12カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/555101/img_555101_5.jpg





◆ミニバームロールあまおう苺

くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキを、あまおう苺パウダーを加えた甘酸っぱい苺クリームで包みこみました。しっとりとしたケーキの食感と、甘みと酸味のバランスが絶妙なあまおう苺のおいしさをお楽しみいただけます。





商品名 ：ミニバームロールあまおう苺

内容量 ：112g(個装紙込み)

賞味期限：6カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/555101/img_555101_6.jpg









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605