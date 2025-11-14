【長崎・五島列島 新上五島町】「旅人フォトグラファー」プロジェクト始動！
一般社団法人 新上五島町観光物産協会(長崎県南松浦郡新上五島町／代表理事：望月秀起)は、写真と旅を愛する方を対象に、観光PR素材の撮影にご協力いただける「旅人フォトグラファー」を募集します。
■このプロジェクトについて
五島列島の北部に位置する新上五島町は、青く澄んだ美しい海、歴史的な教会群、そしてゆったりと流れる島時間が魅力の島です。本プロジェクトでは、写真好き・旅好きの方に「旅人フォトグラファー」として島を訪れていただき、ご自身のカメラで自由に島内を撮影していただきます。撮影テーマは自由。旅人の目線で見つけた美しい風景や、島の日常といった、観光ガイドブックには載っていない何気ない瞬間の中にある“新上五島町らしさ”を撮影してください。撮影いただいた写真は、当協会の観光PR素材として、パンフレットやWEBサイト、SNSなどで幅広く活用させていただきます。五島列島に来てみたい方、島の魅力を広めたい方からのご応募をお待ちしております。
■ 募集内容
新上五島町を自由に旅しながら、観光素材（風景・人・暮らしなど）を撮影してくださる方。
※旅費・交通費・宿泊費などを含む費用を支給します。※詳細は応募フォームをご確認ください。
〈こんな方を歓迎します！〉
・五島列島に来てみたい方
・五島列島の魅力を広めたい方
・旅先で写真を撮るのが好きな方
・海や山、空や星など自然風景の撮影が好きな方
■ 応募条件
・Instagramの公開アカウントをお持ちの方
・撮影した写真を無償でご提供いただける方
・一眼レフカメラやミラーレスカメラ等での撮影が可能な方
■ 募集人数：若干名
※人物を含む撮影（モデル同行の方）優先。
■ 撮 影 日：令和8年1月末までのご都合のよい日程でご計画ください。
(滞在日数の制限もございません。)
■ 納品期限：令和8年2月末
■ 撮影内容 ：テーマは自由（風景・人・文化・暮らしなど）
※一定枚数以上の提出をお願いしています。
※一部スポットやシーンの指定をさせていただく場合があります。
■ 応募方法 〈締切：令和7年11月30日（日）〉
下記フォームより必要事項をご入力ください（所要時間：約5分）
選考のうえ、撮影をお願いする方へメールでご連絡いたします。
応募フォーム :
https://forms.gle/xcBEvpMsWem9u1LS6
■ 著作権・利用条件
著作権は撮影者に帰属します。
当協会は、広報・PR目的での利用権（非独占）を取得します。
撮影・納品・利用条件に関する同意書への署名が必要です。
（同意書の内容は→コチラ(https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/feature/tabibito-photographer)からご確認いただけます）
■ お問い合わせ
一般社団法人 新上五島町観光物産協会
〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷428-31
TEL：0959-42-0964