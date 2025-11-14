【長崎・五島列島 新上五島町】「旅人フォトグラファー」プロジェクト始動！

一般社団法人 新上五島町観光物産協会

一般社団法人 新上五島町観光物産協会(長崎県南松浦郡新上五島町／代表理事：望月秀起)は、写真と旅を愛する方を対象に、観光PR素材の撮影にご協力いただける「旅人フォトグラファー」を募集します。

■このプロジェクトについて

五島列島の北部に位置する新上五島町は、青く澄んだ美しい海、歴史的な教会群、そしてゆったりと流れる島時間が魅力の島です。本プロジェクトでは、写真好き・旅好きの方に「旅人フォトグラファー」として島を訪れていただき、ご自身のカメラで自由に島内を撮影していただきます。撮影テーマは自由。旅人の目線で見つけた美しい風景や、島の日常といった、観光ガイドブックには載っていない何気ない瞬間の中にある“新上五島町らしさ”を撮影してください。撮影いただいた写真は、当協会の観光PR素材として、パンフレットやWEBサイト、SNSなどで幅広く活用させていただきます。五島列島に来てみたい方、島の魅力を広めたい方からのご応募をお待ちしております。

■ 募集内容

新上五島町を自由に旅しながら、観光素材（風景・人・暮らしなど）を撮影してくださる方。

※旅費・交通費・宿泊費などを含む費用を支給します。※詳細は応募フォームをご確認ください。



〈こんな方を歓迎します！〉

・五島列島に来てみたい方

・五島列島の魅力を広めたい方

・旅先で写真を撮るのが好きな方

・海や山、空や星など自然風景の撮影が好きな方

■ 応募条件

・Instagramの公開アカウントをお持ちの方

・撮影した写真を無償でご提供いただける方

・一眼レフカメラやミラーレスカメラ等での撮影が可能な方

■ 募集人数：若干名

※人物を含む撮影（モデル同行の方）優先。

■ 撮 影 日：令和8年1月末までのご都合のよい日程でご計画ください。

(滞在日数の制限もございません。)

■ 納品期限：令和8年2月末

■ 撮影内容 ：テーマは自由（風景・人・文化・暮らしなど）

※一定枚数以上の提出をお願いしています。

※一部スポットやシーンの指定をさせていただく場合があります。

■ 応募方法 〈締切：令和7年11月30日（日）〉

下記フォームより必要事項をご入力ください（所要時間：約5分）

選考のうえ、撮影をお願いする方へメールでご連絡いたします。

応募フォーム :https://forms.gle/xcBEvpMsWem9u1LS6

■ 著作権・利用条件

著作権は撮影者に帰属します。

当協会は、広報・PR目的での利用権（非独占）を取得します。

撮影・納品・利用条件に関する同意書への署名が必要です。

（同意書の内容は→コチラ(https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/feature/tabibito-photographer)からご確認いただけます）

■ お問い合わせ

一般社団法人 新上五島町観光物産協会

〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷428-31

TEL：0959-42-0964